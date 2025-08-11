Коко ГАУФФ: Ястремская? Хард более подходящее покрытие для меня, чем трава

Американская теннисистка и вторая ракетка мира Коко Гауфф на пресс-конференции после победы над Ван Синьюй в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати высказалась о предстоящем матче с украинкой Даяной Ястремской:

– Ваша следующая соперница – та, кто, можно сказать, испортила вам Уимблдон.

– Да.

– У вас есть мысль о реванше или это вас не мотивирует? Речь больше о вашей игре?

– Я вообще не думаю о теннисе в духе реванша. Раньше я так подходила к играм, но потом поняла, что я сыграла со слишком многими соперницами слишком много матчей, чтобы постоянно держать в голове мысль о реванше.

Для меня это скорее хороший способ понять, в каком состоянии сейчас моя игра. Тот матч на Уимблдоне… Это было просто тяжелое поражение, и, думаю, я подошла к нему неправильно. С Даяной у меня всегда непросто – она сильная соперница, отлично бьет по мячу, может выдать виннер из любой позиции.

Так что да, это будет серьезное испытание, особенно снова сыграть с ней. Но я успела больше поработать в хардовом сезоне, а это определенно более подходящее покрытие для меня, чем трава. Так что да, матч будет сложным, но я жду его с нетерпением и надеюсь, что смогу сыграть лучше, чем в прошлый раз.

Ястремская и Гауфф встретятся между собой 13 августа в третьем раунде тысячника в Цинциннати. В личных встречах ведет Коко – 3:1. Единственный мяч Даяна выиграла на старте Уимблдонского турнира 2025.