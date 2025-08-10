Без сенсации: определена следующая соперница Ястремской в Цинциннати

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) узнала соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде украинка поборется против второй ракетки мира из США Коко Гауфф, которая в своем поединке второго круга выбила Ван Синьюй (Китай, WTA 37).

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Ван Синьюй (Китай) – Коко Гауфф (США) [2] – 3:6, 2:6

Коко и Ван провели четвертое очное противостояние. Гауфф в третий раз одолела китаянку.

Даяна и Коко ранее играли между собой четыре раза. Счет 3:1 в пользу американки. Единственную викторию Ястремская добыла на старте Уимблдона-2025.

Ястремская в 1/64 финала в Цинциннати разобралась с Викторией Томовой.