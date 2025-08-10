Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Без сенсации: определена следующая соперница Ястремской в Цинциннати

Коко Гауфф разобралась с Ван Синьюй и в 1/16 финала встретится с Даяной

Без сенсации: определена следующая соперница Ястремской в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) узнала соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде украинка поборется против второй ракетки мира из США Коко Гауфф, которая в своем поединке второго круга выбила Ван Синьюй (Китай, WTA 37).

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

  • Ван Синьюй (Китай) – Коко Гауфф (США) [2] – 3:6, 2:6

Коко и Ван провели четвертое очное противостояние. Гауфф в третий раз одолела китаянку.

Даяна и Коко ранее играли между собой четыре раза. Счет 3:1 в пользу американки. Единственную викторию Ястремская добыла на старте Уимблдона-2025.

Ястремская в 1/64 финала в Цинциннати разобралась с Викторией Томовой.

По теме:
Людмила Киченок успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Цинциннати
Восьмая сеяная вылетела из супертурнира в Цинциннати от 124-й ракетки мира
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати
Коко Гауфф Даяна Ястремская Ван Синьюй WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
