Кубок Украины. В двух матчах победитель определился в серии пенальти

В воскресенье, 10 августа, прошли два матча первого раунда Кубка Украины 2025/26. В обоих поединках для определения победителя понадобилась серия пенальти.

В поединке «Колос» (Полонное, Хмельницкая обл.) – «Агрон» (Тернопольская обл.) в основное время голов не было. А пенальти лучше исполнили хозяева поля.

Матч «Фазенда» (Черновцы) – «Медея–Невицкий замок» (Закарпатская обл.) также завершился вничью. Команды обменялись голами и победителя в основное время не определили. По результату серии пенальти в следующий раунд вышел клуб из Черновцов.

Кубок Украины. 1-й раунд, 10 августа

Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Агрон (Тернопольская обл.) – 0:0 (пенальти – 5:3)

Фазенда (Черновцы) – Медея–Невицкий замок (Закарпатская обл.) – 1:1 (пенальти – 4:3)

Видеозапись матча

Фазенда (Черновцы) – Медея–Невицкий замок (Закарпатская обл.)