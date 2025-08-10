Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Украины. В двух матчах победитель определился в серии пенальти
Кубок Украины
Фазенда Черновцы
10.08.2025 13:00 – FT 1 : 1
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Медея Невицкий замок
Кубок Украины
Кубок Украины. В двух матчах победитель определился в серии пенальти

В следующий раунд прошли «Колос» Полонное и «Фазенда» Черновцы

ФК Колос Полонное

В воскресенье, 10 августа, прошли два матча первого раунда Кубка Украины 2025/26. В обоих поединках для определения победителя понадобилась серия пенальти.

В поединке «Колос» (Полонное, Хмельницкая обл.) – «Агрон» (Тернопольская обл.) в основное время голов не было. А пенальти лучше исполнили хозяева поля.

Матч «Фазенда» (Черновцы) – «Медея–Невицкий замок» (Закарпатская обл.) также завершился вничью. Команды обменялись голами и победителя в основное время не определили. По результату серии пенальти в следующий раунд вышел клуб из Черновцов.

Кубок Украины. 1-й раунд, 10 августа

Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Агрон (Тернопольская обл.) – 0:0 (пенальти – 5:3)

Фазенда (Черновцы) – Медея–Невицкий замок (Закарпатская обл.) – 1:1 (пенальти – 4:3)

Видеозапись матча

Фазенда (Черновцы) – Медея–Невицкий замок (Закарпатская обл.)

По теме:
Кубок Украины. Первый раунд, матчи 10 августа. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины. Первый раунд: серия пенальти, вылет Федецкого, кто забил 4?
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Кубок Украины по футболу Колос Полонное Агрон Великие Гаи Фазенда Черновцы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
