Кубок Украины
10.08.2025 13:00 – перерыв 0 : 0
Кубок Украины10 августа 2025, 12:55 |
344
1
Кубок Украины. Первый раунд, матчи 10 августа. Смотреть онлайн LIVE
В воскресный игровой день 10 августа пройдут 2 поединка
10 августа проходят матч 1-го раунда Кубка Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию 2 поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победители матчей выйдут во второй раунд национального кубка
Кубок Украины. 1-й раунд, 10 августа 2025
- 13:00. Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Агрон (Тернопольская обл.)
- 13:00. Фазенда (Черновцы) – Медея–Невицкий замок (Закарпатская обл.)
13:00. Колос Полонное – Агрон
13:00. Фазенда – Медея–Невицкий замок
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Фазенда має пройти, поки вони виглядають краще, тільки реалізація хромає
