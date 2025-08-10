Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Украины. Первый раунд, матчи 10 августа. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
Фазенда Черновцы
10.08.2025 13:00 – перерыв 0 : 0
Медея Невицкий замок
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины. Первый раунд, матчи 10 августа. Смотреть онлайн LIVE

В воскресный игровой день 10 августа пройдут 2 поединка

ФК Фазенда Черновцы

10 августа проходят матч 1-го раунда Кубка Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию 2 поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победители матчей выйдут во второй раунд национального кубка

Кубок Украины. 1-й раунд, 10 августа 2025

  • 13:00. Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Агрон (Тернопольская обл.)
  • 13:00. Фазенда (Черновцы) – Медея–Невицкий замок (Закарпатская обл.)

13:00. Колос Полонное – Агрон

13:00. Фазенда – Медея–Невицкий замок

Кубок Украины по футболу Фазенда Черновцы Колос Полонное Агрон Великие Гаи смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Artem_Ponomar
Фазенда має пройти, поки вони виглядають краще, тільки реалізація хромає
