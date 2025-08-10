Проблемы для Барселоны. Левандовски выбыл на неизвестный срок
Роберт повредил подколенное сухожилие левого бедра
36-летний нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски попал в лазарет команды перед стартом нового сезона Ла Лиги.
По информации пресс-службы клуба, футболист получил травму подколенного сухожилия левого бедра. Информация о сроках отсутствия игрока не разглашается.
Известно, что Роберт не будет участвовать в поединке Кубка Жоана Гампера, который состоится 10 августа – соперником станет итальянское «Комо».
Первый матч Ла Лиги в новом сезоне 2025/26 пройдет 15 августа. «Барселона» в первом туре сыграет 16 августа на выезде против «Мальорки».
Comunicado médico ❗— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2025
Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/FC5HpTggpS
