Испания
10 августа 2025, 12:14 | Обновлено 10 августа 2025, 12:30
Проблемы для Барселоны. Левандовски выбыл на неизвестный срок

Роберт повредил подколенное сухожилие левого бедра

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

36-летний нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски попал в лазарет команды перед стартом нового сезона Ла Лиги.

По информации пресс-службы клуба, футболист получил травму подколенного сухожилия левого бедра. Информация о сроках отсутствия игрока не разглашается.

Известно, что Роберт не будет участвовать в поединке Кубка Жоана Гампера, который состоится 10 августа – соперником станет итальянское «Комо».

Первый матч Ла Лиги в новом сезоне 2025/26 пройдет 15 августа. «Барселона» в первом туре сыграет 16 августа на выезде против «Мальорки».

