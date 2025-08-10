Главный неудачник Тура снялся с матча в Цинциннати, в котором вел 7:6, 4:0

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина (АТР 18) драматично покинул престижный хардовый турнир ATP 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде испанец, посеяный под 17-м номером, вышел на корт против одного из самых перспективных игроков Жоау Фонсеки (Бразилия, ATP 52). Фокина выиграл первую партию на тай-брейке и повел 4:0 (30:0) на приеме во второй. После этого он отдал пять геймов подряд и отказался продолжать борьбу из-за плохого самочувствия.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Алехандро Давидович Фокина (Испания) [17] – Жоау Фонсека (Бразилия) – 7:6 (7:4), 4:5, RET., Фокина

Фокина и Фонсека провели первое очное противостояние. Следующим соперником Жоао будет представитель Франции Теренс Атман. Бразилец стартовал в Цинциннати с победы над Бу Юнчаокете.

Алехандро, несмотря на свое высокое место в мировом рейтинге, пока что не имеет трофеев на уровне Тура. В 2025 году у него было как минимум два прекрасных шанса завоевать первый титул. Вначале в Делрей-Бич он уступил Миомиру Кецмановичу, упустив чемпионшип-поинты, на одном из которых мяч после его форхенда попал в аут в миллиметре от линии.

А 27 июля испанец проиграл Алексу де Минауру в решающем поединке пятисотника в Вашингтоне. Там в третьей партии Фокина побеждал 4:1 (30:0) на приеме, а в девятом гейме не подал на матч (вел 5:3). На этом его шансы не закончились – в 10-м гейме он заработал три чемпионшип-поинта (брейк-поинта), но не реализовал ни один из них.

После Вашингтона Фокина провел два турнира: Мастерсы в Торонто и Цинциннати. В обоих случаях он завершал выступления, снимаясь с матчей. В Канаде Алехандро добрался до четвертого круга и в поединке с Рублевым не смог продолжить встречу при счете 7:6, 6:7, 0:3.