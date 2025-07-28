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ATP
28 июля 2025, 04:25 | Обновлено 28 июля 2025, 05:15
170
2

Он снова упустил трофей: определен чемпион престижного турнира в Вашингтоне

Алехандро Давидович Фокина уступил Алексу де Минауру, не реализовав 3 матчбола

28 июля 2025, 04:25 | Обновлено 28 июля 2025, 05:15
170
2
Он снова упустил трофей: определен чемпион престижного турнира в Вашингтоне
ATP. Алехандро Давидович Фокина

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 13) стал чемпионом хардового турнира АТР 500 в Вашингтоне, столице США.

В финале австралиец переиграл представителя Испании Алехандро Давидовича Фокину (АТР 26) за 3 часа и 5 минут.

ATP 500 Вашингтон. Хард, финал

Алехандро Давидович Фокина (Испания) [12] – Алекс де Минаур (Австралия) [7] – 7:5, 1:6, 6:7 (3:7)

Де Минаур провел пятое очное противостояние против Фокины и добыл третью победу.

В решающей партии Фокина побеждал 4:1 (30:0) на приеме, а в девятом гейме не подал на матч (вел 5:3 (30:0) – также, как Тейлор Фритц против него в четвертьфинале). На этом его шансы не закончились – в 10-м гейме он заработал три чемпионшип-поинта (брейк-поинта), но не реализовал ни один из них.

Абсолютно невероятным был спасенный третий брейк-поинт от Алекса, когда он отыграл от защиты и положил виннер в пустую часть корта. Де Минауру очень повезло – в одном из моментов этого розыгрыша мяч после его защитной свечи попал на линию в миллиметре от аута.

Фокина провел четвертый финал в карьере, третий в 2025 году и все проиграл. В частности, в решающем поединке в Делрей-Бич в феврале Алехандро уступил Миомиру Кецмановичу и тогда тоже упустил чемпионшип-поинты, на одном из которых мяч после его форхенда попал в аут в миллиметре от линии.

Де Минаур на пути к триумфу в Вашингтоне также переиграл Бу Юнчаокете, Иржи Легечку, Брендона Накашиму и Корентена Муте. На счету Алекса 42 победы на пятисотниках с начала 2023 года – он лидер мужского Тура по этому показателю.

Де Минаур стал пятым австралийским чемпионом в столице США после Тони Роча (1971), Кена Розуолла (1972), Ллейтона Хьюитта (2004) и Ника Кирьоса (2019, 2022).

Алекс выиграл 10-й трофей в карьере и первый с июля 2024 года. Австралиец поднимется на восьмое место в обновленном рейтинге АТР – вернется в топ-10 спустя пять недель.

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Алекс де Минаур Алехандро Давидович-Фокина ATP Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
В цього "іспанця", мабуть, найслабша менталка в турі. Тут або гени дають знати про себе, або карма тисне)
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