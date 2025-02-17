ВИДЕО. Миллиметр отделил теннисиста от титула! Этот промах его погубил

16 февраля Миомир Кецманович переиграл Алехандро Давидовича Фокину в финале хардового турнира АТР 250 в Делрей-Бич.

Серб победил со счетом 3:6, 6:1, 7:5. В решающем сете Алехандро побеждал 5:2 и вел 40:15 на приеме в 8-м гейме, но растерял преимущество, буквально подарив трофей сопернику.

Однако все могло закончиться куда быстрее и в пользу испанца. На первом чемпионшип-поинте Алехандро пробил с форхенда по линии. Миомир уже был переигран и просто наблюдал за мячом. Однако, как показала система Hawk-Eye, мяч не попал в корт с расстоянием +- в миллиметр.

ВИДЕО. Миллиметр отделил Фокину от титула! После этого промаха он посыпался