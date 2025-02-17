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  4. ВИДЕО. Миллиметр отделил теннисиста от титула! Этот промах его погубил
ATP
17 февраля 2025, 00:51 | Обновлено 17 февраля 2025, 01:45
185
0

ВИДЕО. Миллиметр отделил теннисиста от титула! Этот промах его погубил

Невероятный не без везения камбек Кецмановича в Делрей-Бич против Фокины

17 февраля 2025, 00:51 | Обновлено 17 февраля 2025, 01:45
185
0
ВИДЕО. Миллиметр отделил теннисиста от титула! Этот промах его погубил

16 февраля Миомир Кецманович переиграл Алехандро Давидовича Фокину в финале хардового турнира АТР 250 в Делрей-Бич.

Серб победил со счетом 3:6, 6:1, 7:5. В решающем сете Алехандро побеждал 5:2 и вел 40:15 на приеме в 8-м гейме, но растерял преимущество, буквально подарив трофей сопернику.

Однако все могло закончиться куда быстрее и в пользу испанца. На первом чемпионшип-поинте Алехандро пробил с форхенда по линии. Миомир уже был переигран и просто наблюдал за мячом. Однако, как показала система Hawk-Eye, мяч не попал в корт с расстоянием +- в миллиметр.

ВИДЕО. Миллиметр отделил Фокину от титула! После этого промаха он посыпался

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Миомир Кецманович Алехандро Давидович-Фокина видео теннисные видеообзоры ATP Делрей-Бич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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