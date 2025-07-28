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ATP
28 июля 2025, 04:47 | Обновлено 28 июля 2025, 05:15
72
0

ВИДЕО. Невероятно: безумное спасение чемпионшип-поинта в финале Вашингтона

Фокина был в шаге от трофея пятисотника в столице США, но де Минаур оформил суперкамбек

28 июля 2025, 04:47 | Обновлено 28 июля 2025, 05:15
72
0
ВИДЕО. Невероятно: безумное спасение чемпионшип-поинта в финале Вашингтона

В ночь на 27 июля состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Вашингтоне (США) между Алехандро Давидовичем Фокиной и Алексом де Минауром.

Австралийский теннисист с камбеком добыл победу со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (7:3) и завоевал трофей за 3 часа и 5 минут.

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Фокина побеждал 4:1 (30:0) и 5:3 (30:0), но не реализовал преимущество. В частности, испанец не реализовал три матчбола на приеме в десятом гейме, а его третий упущенный шанс оба оппонента запомнят надолго – Алекс провел невероятную защиту и спасся.

🏆 ATP 500 Вашингтон. Хард, финал

Алехандро Давидович Фокина [12] – Алекс де Минаур [7] – 7:5, 1:6, 6:7 (3:7)

ВИДЕО. Невероятно: безумное спасение чемпионшип-поинта в финале Вашингтона

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Алехандро Давидович Фокина – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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