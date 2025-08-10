Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСВ отгрузило шесть мячей в ворота Спарты. В Нидерландах начали чемпионат
Чемпионат Нидерландов
ПСВ Эйндховен
09.08.2025 22:00 – FT 6 : 1
Спарта Роттердам
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
10 августа 2025, 12:02 |
72
0

ПСВ отгрузило шесть мячей в ворота Спарты. В Нидерландах начали чемпионат

9 августа было сыграно четыре матча 1-го тура

10 августа 2025, 12:02 |
72
0
ПСВ отгрузило шесть мячей в ворота Спарты. В Нидерландах начали чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine

9 августа было сыграно четыре матча 1-го тура чемпионата Нидерландов.

Действующий чемпион ПСВ уверенно разобрался с роттердамской «Спартой» – 6:1. Уже с первого матча начал забивать хорватский ветеран Иван Перышич.

«Неймеген» разгромил «Эксельиор» со счетом – 5:0.

«Фейенорд» также начал с победы. Команда встречалась с «Бредой» и в каждом из таймов забила по одному мячу.

«Херенвен» и «Волендам» разошлись миром - 1:1

Эредивиз. 1-й тур

ПСВ – Спарта – 6:1

Голы: ван Боммель, 3, Перышич, 40, Дест, 45+2, Верман, 50, Тел. 70, – Лтаеф,63.

Неймеген – Эксельсиор – 5:0

Голы: Пропер, 14, Огава, 52, 59, Линссен, 67, Чери, 82 (пенальти)

Фейеноорд – Бреда – 2:0

Голы: Стейн, 3, Уэда, 55

Херенвен – Волендам – 1:1

Голы: Брауверс, 4 – Кочку, 65

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Ярек Гасёровский (ПСВ Эйндховен).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Гус Тиль (ПСВ Эйндховен).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Сайфалла Лтайеф (Спарта Роттердам).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Йоей Верман (ПСВ Эйндховен).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Серджино Дест (ПСВ Эйндховен).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (ПСВ Эйндховен).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен ван Боммель (ПСВ Эйндховен).
По теме:
Список самых дорогих игроков португальской и нидерландской лиг
ПСВ – Спарта Роттердам. Прогноз и анонс на матч Эредивизи
Мастер тактики и великих побед. Луи ван Гал празднует 74-летие
Иван Перишич ПСВ Спарта Роттердам НЕК Неймеген Эксельсиор Фейеноорд НАК Бреда Херенвен Волендам
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 09 августа 2025, 23:32 0
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории

Британец похвалил украинского чемпиона

ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Футбол | 09 августа 2025, 17:56 7
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку

Экс-игрок сборной Украины появился в составе ЛСТМ-536 и был удален за разговоры

Обидчица Стародубцевой сразу же снялась с Цинциннати, пропустив Анисимову
Теннис | 10.08.2025, 09:04
Обидчица Стародубцевой сразу же снялась с Цинциннати, пропустив Анисимову
Обидчица Стародубцевой сразу же снялась с Цинциннати, пропустив Анисимову
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 10.08.2025, 11:22
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10.08.2025, 07:21
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем