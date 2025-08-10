ПСВ отгрузило шесть мячей в ворота Спарты. В Нидерландах начали чемпионат

9 августа было сыграно четыре матча 1-го тура чемпионата Нидерландов.

Действующий чемпион ПСВ уверенно разобрался с роттердамской «Спартой» – 6:1. Уже с первого матча начал забивать хорватский ветеран Иван Перышич.

«Неймеген» разгромил «Эксельиор» со счетом – 5:0.

«Фейенорд» также начал с победы. Команда встречалась с «Бредой» и в каждом из таймов забила по одному мячу.

«Херенвен» и «Волендам» разошлись миром - 1:1

Эредивиз. 1-й тур

ПСВ – Спарта – 6:1

Голы: ван Боммель, 3, Перышич, 40, Дест, 45+2, Верман, 50, Тел. 70, – Лтаеф,63.

Неймеген – Эксельсиор – 5:0

Голы: Пропер, 14, Огава, 52, 59, Линссен, 67, Чери, 82 (пенальти)

Фейеноорд – Бреда – 2:0

Голы: Стейн, 3, Уэда, 55

Херенвен – Волендам – 1:1

Голы: Брауверс, 4 – Кочку, 65