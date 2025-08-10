ПСВ отгрузило шесть мячей в ворота Спарты. В Нидерландах начали чемпионат
9 августа было сыграно четыре матча 1-го тура
9 августа было сыграно четыре матча 1-го тура чемпионата Нидерландов.
Действующий чемпион ПСВ уверенно разобрался с роттердамской «Спартой» – 6:1. Уже с первого матча начал забивать хорватский ветеран Иван Перышич.
«Неймеген» разгромил «Эксельиор» со счетом – 5:0.
«Фейенорд» также начал с победы. Команда встречалась с «Бредой» и в каждом из таймов забила по одному мячу.
«Херенвен» и «Волендам» разошлись миром - 1:1
Эредивиз. 1-й тур
ПСВ – Спарта – 6:1
Голы: ван Боммель, 3, Перышич, 40, Дест, 45+2, Верман, 50, Тел. 70, – Лтаеф,63.
Неймеген – Эксельсиор – 5:0
Голы: Пропер, 14, Огава, 52, 59, Линссен, 67, Чери, 82 (пенальти)
Фейеноорд – Бреда – 2:0
Голы: Стейн, 3, Уэда, 55
Херенвен – Волендам – 1:1
Голы: Брауверс, 4 – Кочку, 65
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец похвалил украинского чемпиона
Экс-игрок сборной Украины появился в составе ЛСТМ-536 и был удален за разговоры