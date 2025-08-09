Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Нидерландов
ПСВ Эйндховен
09.08.2025 22:00 - : -
Спарта Роттердам
Нидерланды
09 августа 2025, 10:42 | Обновлено 09 августа 2025, 10:50
Поединок состоится 9 августа в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

9 августа на «Филлипс» пройдет матч 1-го тура Эредивизи Нидерландов, в котором ПСВ сыграет против «Спарты» Роттердам. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСВ

Команда начинает третий сезон играть под руководством Петера Боса. В первом же он начал с победы в Суперкубке, а в итоге принес и чемпионство. По ходу 2024/2025 казалось, что слишком уж большую фору бывший лидер предоставил конкуренту, «Аяксу». Но тот выдал просто ужасный финиш, и в итоге титул получилось оставить в Эйндховене.

Новый розыгрыш получилось начать с трофея. Хотя встреча на этом же стадионе, «Филлипс», с обладателем кубка, «Гоу Эхед Иглз», не вдохновила. Аутсайдер пары открыл счет еще до перерыва и был впереди, пока его не надломил автогол. С другой стороны, фаворит и волевую победу успел оформить до конца основного времени, и трофей, пусть Суперкубок, взял – так что настроение себе в итоге все-таки подняли.

Спарта Роттердам

Клуб когда-то пытался конкурировать с соседним «Фейеноордом» за статус силы номер один в родном городе, и титулы национального масштаба выигрывал. Но все же сейчас это максимум середняк Эредивизи, в которой играет только пятый год кряду после очередного возвращения со второго дивизиона. Прошлый сезон был и вовсе довольно посредственным: только девять побед, 39 очков и аж двенадцатое место.

Морис Стейн, что вернулся только под конец прошлой осени, сохранил свою должность. Более того, менеджмент неплохо поработал на рынке, в основном со свободными агентами. Остается только надеяться, что такие новички, как Мартинс Инди, Бедрарек или Торнстра еще не сказали своего последнего слова и не приехали просто заработать.

Статистика личных встреч

После 2001-го года «Спарта» успела добыть одну победу и несколько ничьих. Все 6 последних крайних очных матча заканчивались неизменно тем, что снова выигрывал ПСВ.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для фаворита. Даже без Люка де Йонга, что отправился в «Порту», на своем поле они выиграют с форой «-1,5 гола" (коэффициент – 1,6).

ПСВ Эйндховен
9 августа 2025 -
22:00
Спарта Роттердам
Победа ПСВ (фора -1,5 года) 1,6
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
