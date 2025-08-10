Карпаты Львов

Карпаты – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется 9 августа в 18:00 по киевскому времени
10 августа в 18.00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».
Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Шахтер» в первом туре победил минимально «Эпицентр– со счетом - 1:0. «Карпаты» уступили «Полиссе» – 0:2.
Главным арбитром матча будет Николай Балакин
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.
Карпаты – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выда 05.04.2021, с переменами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок сборной Украины появился в составе ЛСТМ-536 и был удален за разговоры
Лондонский гранд намерен бесплатно избавиться от футболиста