Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Карпаты Львов
10.08.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 09:58 |
Матч начнется 9 августа в 18:00 по киевскому времени

Колаж Sport.ua

10 августа в 18.00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».

Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Шахтер» в первом туре победил минимально «Эпицентр– со счетом - 1:0. «Карпаты» уступили «Полиссе» – 0:2.

Главным арбитром матча будет Николай Балакин

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Александрия
Юрий КОПЫНА: «Это не тот дебютный матч, которого я ожидал»
Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер смотреть онлайн
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
