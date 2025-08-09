Свентек добыла 300-ю победу за 372 матча. Быстрее это сделала только Серена

9 августа польская теннисистка Ига Свентек переиграла Анастасию Потапову в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Для третьей ракетки мира эта победа стала 300-й в карьере за 372 матча. Быстрее польки эту отметку покорила только одна теннисистка в истории – Серена Уильямс. Легендарная американка сделала это за 360 поединков.

Эта виктория также стала для Свентек 20-й в этом сезоне на тысячниках. Ига является единственной теннисисткой с 2022 года, которой удалось выиграть минимум 20 поединков на соревнованиях категории WTA 1000 за последние четыре сезона (2022 – 24, 2023 – 27, 2024 – 30, 2025 – 20).

Следующей соперницей Свентек в Цинциннати будет украинка Марта Костюк.

300 - Iga Swiatek (372) is the player with fewest matches taken to 300 wins at WTA-level (excluding BJK Cup) since Serena Williams (360) at Cincinnati Open 2006. Repeat. #CincyTennis | @CincyTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/P4KBWFHePB

20 - Since 2022, Iga Swiatek is the only player to register 20+ WTA-1000 wins in all four seasons (24 – 2022, 27 – 2023, 30 – 2024 & 20 - 2025). Cruising. #CincyTennis | @CincyTennis @WTA pic.twitter.com/YK0nYzxTP6