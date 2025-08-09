Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свентек добыла 300-ю победу за 372 матча. Быстрее это сделала только Серена
09 августа 2025, 21:27
Свентек добыла 300-ю победу за 372 матча. Быстрее это сделала только Серена

9 августа Ига успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Цинциннати, одолев Потапову

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

9 августа польская теннисистка Ига Свентек переиграла Анастасию Потапову в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Для третьей ракетки мира эта победа стала 300-й в карьере за 372 матча. Быстрее польки эту отметку покорила только одна теннисистка в истории – Серена Уильямс. Легендарная американка сделала это за 360 поединков.

Эта виктория также стала для Свентек 20-й в этом сезоне на тысячниках. Ига является единственной теннисисткой с 2022 года, которой удалось выиграть минимум 20 поединков на соревнованиях категории WTA 1000 за последние четыре сезона (2022 – 24, 2023 – 27, 2024 – 30, 2025 – 20).

Следующей соперницей Свентек в Цинциннати будет украинка Марта Костюк.

Ига Свёнтек Серена Уильямс WTA Цинциннати Анастасия Потапова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
