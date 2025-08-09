Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Марта Костюк – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

Коллаж Sport.ua

9 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Германии Татьяны Марии (WTA 41). Поединок состоится первым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Иги Свентек, либо против Анастасии Потаповой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

