Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров оценил радикальное решение Ротаня в Полесье: «Больше мотивации»
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 11:52 |
295
0

Ребров оценил радикальное решение Ротаня в Полесье: «Больше мотивации»

Наставник сборной Украины похвалил Руслана Ротаня

09 августа 2025, 11:52 |
295
0
Ребров оценил радикальное решение Ротаня в Полесье: «Больше мотивации»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер национальной сборной Сергей Ребров оценил решение Руслана Ротаня, выпустившего 11 украинцев в стартовом составе «Полесья» на матч Лиги конференций.

– В «Полесье» выходило 11 украинцев в стартовом составе – очень неожиданная история для последних сезонов «Полесья». На вас как главного тренера сборной это повлияло? Возможно, улучшило ваше настроение или расширило список кандидатов в сборную?

– Да, я очень доволен, что в «Полисе» играют многие украинцы, потому что раньше было очень много иностранцев. Но сейчас действительно после первой игры, после поражения наверняка Руслан Петрович решил, что эту ответственность дать украинцам. На мой взгляд, если играют украинцы, у них больше мотивации в любом случае, чем у иностранцев. Не говорю о классе других игроков, но ответственность и труд на поле, считаю, больше у украинцев.

Потому они действительно сделали результат. Не только результат – действительно была интересная игра. Несмотря на то, что андоррско-испанская команда больше владела инициативой и мячом, мы выиграли по делу и забили много мячей, – сказал Ребров.

Ранее Руслан Ротань объяснил разгромную победу «Полесья» над венгерским клубом Пакш.

По теме:
Шансы есть? Ребров сделал прогноз на матч Пафос – Динамо в Лиге чемпионов
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Руслан Ротань Полесье Житомир Сергей Ребров Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Футбол | 08 августа 2025, 13:03 3
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика

Артем может таки покинуть Рим

Рома определила, куда готова продать Артема Довбика
Футбол | 09 августа 2025, 04:57 5
Рома определила, куда готова продать Артема Довбика
Рома определила, куда готова продать Артема Довбика

«Волки» предложили футболиста «Милану» и «Ювентусу»

Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 11:33
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09.08.2025, 09:16
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
07.08.2025, 23:59
Футбол
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем