Ребров оценил радикальное решение Ротаня в Полесье: «Больше мотивации»

Главный тренер национальной сборной Сергей Ребров оценил решение Руслана Ротаня, выпустившего 11 украинцев в стартовом составе «Полесья» на матч Лиги конференций.

– В «Полесье» выходило 11 украинцев в стартовом составе – очень неожиданная история для последних сезонов «Полесья». На вас как главного тренера сборной это повлияло? Возможно, улучшило ваше настроение или расширило список кандидатов в сборную?

– Да, я очень доволен, что в «Полисе» играют многие украинцы, потому что раньше было очень много иностранцев. Но сейчас действительно после первой игры, после поражения наверняка Руслан Петрович решил, что эту ответственность дать украинцам. На мой взгляд, если играют украинцы, у них больше мотивации в любом случае, чем у иностранцев. Не говорю о классе других игроков, но ответственность и труд на поле, считаю, больше у украинцев.

Потому они действительно сделали результат. Не только результат – действительно была интересная игра. Несмотря на то, что андоррско-испанская команда больше владела инициативой и мячом, мы выиграли по делу и забили много мячей, – сказал Ребров.

