Арсенал – Атлетик. Прогноз и анонс на товарищеский матч

9 августа на «Эмирейтс» пройдет товарищеский матч, в котором «Арсенал» сыграет против «Атлетика». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда при Артете вернула себе статус подлинного, а не формального, гранда. Именно Микель стал главным преследователем своего друга и наставника Гвардиолы. А затем его подопечные дольше всех пытались догнать в сезоне 2024/2025 за «Ливерпулем». Еще и в Лиге чемпионов именно англичане выбили уверенно обладателя титула «Реал». Кроме того, никак не удается конвертировать прогресс в полноценный успех, трофей. Что «Сити», что «Ливерпуль» набирали больше.

Проблемой считали отсутствие первоклассного нападающего. Что ж, таким считают Дьекереша, и после долгой и скандальной саги его купили. Пока, правда, в контрольных поединках чаще всего отмечался не новичок, а обычные лидеры во главе с Эдегором. А «Тоттенхэму», главному врагу, вообще проиграли «сухо», пусть и 0-1.

Атлетик

Клуб воссоединился с Вальверде три года назад. Сразу этот альянс не оправдал ожиданий. Но потом последовали серьезные успехи. В 2024 году оформили победу в Копе дель Рей - такого результата в Бильбао ждали четыре десятилетия. В прошлом сезоне, несмотря на достаточно плотную нагрузку в Лиге Европы, где дошли до полуфинала, удалось стабильно удерживать четвертую позицию. Да, в конце концов, «Вильярреал» догнал, но уже тогда, когда выхода в Лигу чемпионов уже ничего не угрожал.

Вероятно, перспектива сыграть с басками в главном еврокубке удержала от ухода главную звезду нынешней обоймы Нико Уильямса. Пытались на Сан-Мамес даже укрепить состав, но здесь упорно придерживаются своей классической ставки на игроков с местной кровью в жилах. Такую, впрочем, обнаружили у Хесуса Аресо и не пожалели защитника «Осасуны» 12 миллионов. Писали и о Ляпорте, но уже в Лондоне Эмерик точно не сыграет.

Статистика личных встреч

Невероятно, но баски впервые приедут в один из английских грандов.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Эдегора и компанию. У их соперника с результатами летом не складывается – ждем, что и Артета обыгрывает Вальверде (коэффициент – 1,7).