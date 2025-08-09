Первый гол Дьекереша, Арсенал разгромил Атлетик
Фаны на стадионе были в восторге
Арсенал в рамках подготовки к новому сезону провел контрольный матч против Атлетика Бильбао. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонской команды.
Фанов на своем стадионе порадовал новичок Виктор Дьекереш, который точным ударом головой замкнул подачу еще одного нового футболиста, Мартина Субименди.
Для Дьекереша это первый гол в составе лондонской команды. Швед провел на поле 72 минуты.
Контрольный матч
Арсенал – Атлетик 3:0
Голы: Дьекереш, 35, Сака, 37, Хаверц, 82
Арсенал (стартовый состав): Райя, Тимбер, Габриэл, Салиба, Калафьори, Субименди, Эдегор, Райс, Сака, Мартинелли, Дьекереш
Атлетик (стартовый состав): Симон, Аресо, Лаке, Вивиан, Берчиче, де Галаррета, Микель, Гомес, И.Вильямс, Н.Вильямс, Беренгер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане подписали голкипера Люку Шевалье из французского Лилля
Британец против того, чтобы соперником Александра стал Мозес Итаума