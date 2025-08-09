Первый гол Дьекереша, Арсенал разгромил Атлетик

Арсенал в рамках подготовки к новому сезону провел контрольный матч против Атлетика Бильбао. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонской команды.

Фанов на своем стадионе порадовал новичок Виктор Дьекереш, который точным ударом головой замкнул подачу еще одного нового футболиста, Мартина Субименди.

Для Дьекереша это первый гол в составе лондонской команды. Швед провел на поле 72 минуты.

Контрольный матч

Арсенал – Атлетик 3:0

Голы: Дьекереш, 35, Сака, 37, Хаверц, 82

Арсенал (стартовый состав): Райя, Тимбер, Габриэл, Салиба, Калафьори, Субименди, Эдегор, Райс, Сака, Мартинелли, Дьекереш

Атлетик (стартовый состав): Симон, Аресо, Лаке, Вивиан, Берчиче, де Галаррета, Микель, Гомес, И.Вильямс, Н.Вильямс, Беренгер