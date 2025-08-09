Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый гол Дьекереша, Арсенал разгромил Атлетик
Товарищеские матчи
Арсенал
09.08.2025 19:00 – FT 3 : 0
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 августа 2025, 21:15 | Обновлено 09 августа 2025, 21:31
1217
1

Первый гол Дьекереша, Арсенал разгромил Атлетик

Фаны на стадионе были в восторге

09 августа 2025, 21:15 | Обновлено 09 августа 2025, 21:31
1217
1
Первый гол Дьекереша, Арсенал разгромил Атлетик
Sky Sports

Арсенал в рамках подготовки к новому сезону провел контрольный матч против Атлетика Бильбао. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонской команды.

Фанов на своем стадионе порадовал новичок Виктор Дьекереш, который точным ударом головой замкнул подачу еще одного нового футболиста, Мартина Субименди.

Для Дьекереша это первый гол в составе лондонской команды. Швед провел на поле 72 минуты.

Контрольный матч

Арсенал – Атлетик 3:0
Голы: Дьекереш, 35, Сака, 37, Хаверц, 82

Арсенал (стартовый состав): Райя, Тимбер, Габриэл, Салиба, Калафьори, Субименди, Эдегор, Райс, Сака, Мартинелли, Дьекереш

Атлетик (стартовый состав): Симон, Аресо, Лаке, Вивиан, Берчиче, де Галаррета, Микель, Гомес, И.Вильямс, Н.Вильямс, Беренгер

По теме:
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом против Наполи. Крапивцов отыграл на ноль
Дубль Де Брюйне. Наполи и Жирона c Цыганковым провели матч на пять голов
Сака – лидер последних сезонов АПЛ по количеству ожидаемых ассистов
Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Виктор Дьекереш Атлетик Бильбао товарищеские матчи
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер
Футбол | 09 августа 2025, 21:48 0
ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер

Парижане подписали голкипера Люку Шевалье из французского Лилля

Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Бокс | 09 августа 2025, 05:52 0
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»

Британец против того, чтобы соперником Александра стал Мозес Итаума

Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Бокс | 09.08.2025, 07:35
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Бокс | 09.08.2025, 04:38
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Футбол | 09.08.2025, 15:45
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Атлетіку і Манчестер Юнайтед сім за два матчі забив). Глянемо на Дьокереша в АПЛ
Ответить
0
Популярные новости
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем