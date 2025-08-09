Арсенал – Атлетик. Emirates Cup. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн LIVE

9 августа в 19:00 Арсенал принимает Атлетик Бильбао в матче за Emirates Cup 2025 на стадионе «Эмирейтс».

Это традиционный товарищеский поединок перед сезоном.

Противостояние станет важным мини-тестом для Арсенала перед стартом Премьер-лиги.

Среди интриг – дебют за канониров шведского нападающего Виктора Дьекереша.

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко заявлен в резервном составе на матч.

Арсенал – Атлетик. Emirates Cup. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

Арсенал: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори, Эдегор, Субименди, Райс, Сака, Мартинелли, Дьекереш

Атлетик: Унаи Симон, Аресо, Вивиан, Лекуэ, Юри Берчиче, Галаррета, Хаурегиcар, Иньяки Уильямс, Унаи Гомес, Нико Уильямс, Беренгер