Арсенал – Атлетик 3:0. Как забил Дьекереш. Видео голов и обзор матча

Футбольные клубы топовых лиг Европы продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 9 августа, «Арсенал» и «Атлетик» Бильбао провели товарищеский матч.

Счет в матче на 35-й минуте открыл новичок «Арсенала» Виктор Дьекереш. Форвард головой замкнул подачу Мартина Субименди.

А через две минуты ворота «Атлетика» поразил Букайо Сака. Третий мяч на счету Кая Хаверца.

Товарищеский матч. 9 августа. Лондон

Арсенал (Англия) – Атлетик (Испания) – 3:0

Голы: Дьекереш, 35, Сака, 37, Хаверц, 82

Арсенал (стартовый состав): Райя, Тимбер, Габриэл, Салиба, Калафьори, Субименди, Эдегор, Райс, Сака, Мартинелли, Дьекереш

Атлетик (стартовый состав): Симон, Аресо, Лаке, Вивиан, Берчиче, де Галаррета, Микель, Гомес, И.Вильямс, Н.Вильямс, Беренгер

