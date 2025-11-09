Сборная УКРАИНЫ09 ноября 2025, 07:44 | Обновлено 09 ноября 2025, 08:28
1642
0
Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ
Илья стал игроком клуба-победителя Лиги чемпионов
09 ноября 2025, 07:44 | Обновлено 09 ноября 2025, 08:28
1642
0
22-летний футболист сборной Украины Илья Забарный прошлым летом перешел из «Борнмута» в «ПСЖ».
На трансфер украинца отреагировал тренер сборной Украины Сергей Ребров.
«Нагрузки в обороне в «ПСЖ» немного ниже, чем в «Борнмуте». Однако я уверен, что этот трансфер для Украины и для самого Ильи это очень большой шаг вперед», – сказал Ребров.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 ноября 2025, 02:12 1
Мелисса Сатта считает себя жертвой сексизма
Футбол | 08 ноября 2025, 12:27 2
Тимур Тутеров помог «Сандерленду» U-21 одолеть «Ипсвич», который лидирует в чемпионате
Теннис | 08.11.2025, 20:02
Футбол | 09.11.2025, 02:44
Футбол | 08.11.2025, 08:34
Комментарии 0
Популярные новости
08.11.2025, 00:05 5
08.11.2025, 21:21 13
07.11.2025, 13:21 20
Футбол
07.11.2025, 21:07
07.11.2025, 08:33
07.11.2025, 18:31 7
09.11.2025, 07:33 6