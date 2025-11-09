Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ

22-летний футболист сборной Украины Илья Забарный прошлым летом перешел из «Борнмута» в «ПСЖ».

На трансфер украинца отреагировал тренер сборной Украины Сергей Ребров.

«Нагрузки в обороне в «ПСЖ» немного ниже, чем в «Борнмуте». Однако я уверен, что этот трансфер для Украины и для самого Ильи это очень большой шаг вперед», – сказал Ребров.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».