Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
09 ноября 2025, 07:44 | Обновлено 09 ноября 2025, 08:28
0

Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ

Илья стал игроком клуба-победителя Лиги чемпионов

Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

22-летний футболист сборной Украины Илья Забарный прошлым летом перешел из «Борнмута» в «ПСЖ».

На трансфер украинца отреагировал тренер сборной Украины Сергей Ребров.

«Нагрузки в обороне в «ПСЖ» немного ниже, чем в «Борнмуте». Однако я уверен, что этот трансфер для Украины и для самого Ильи это очень большой шаг вперед», – сказал Ребров.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Сергей Ребров
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
