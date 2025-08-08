Украина. Премьер лига08 августа 2025, 18:20 | Обновлено 08 августа 2025, 18:25
ФОТО. Скоро объявлять заявку сборной. Ребров прибыл на матч Динамо в УПЛ
Команде через месяц стартовать в отборе ЧМ-2026
В 18:00 начался матч чемпионата Украины в рамках 2-го тура УПЛ между Рухом и Динамо. На игру прибыл наставник сборной Украины Сергей Ребров.
В скором времени Реброву нужно объявить заявку на первый матч отбора к ЧМ-2026 против Франции, который состоится 5 сентября. Через четыре дня команда сыграет против Азербайджана.
Ребров пока не объявил о том, в каком формате сборная будет готовиться к старту отбора.
