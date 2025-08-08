Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Скоро объявлять заявку сборной. Ребров прибыл на матч Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 18:20 | Обновлено 08 августа 2025, 18:25
432
0

ФОТО. Скоро объявлять заявку сборной. Ребров прибыл на матч Динамо в УПЛ

Команде через месяц стартовать в отборе ЧМ-2026

08 августа 2025, 18:20 | Обновлено 08 августа 2025, 18:25
432
0
ФОТО. Скоро объявлять заявку сборной. Ребров прибыл на матч Динамо в УПЛ
УАФ. Сергей Ребров

В 18:00 начался матч чемпионата Украины в рамках 2-го тура УПЛ между Рухом и Динамо. На игру прибыл наставник сборной Украины Сергей Ребров.

В скором времени Реброву нужно объявить заявку на первый матч отбора к ЧМ-2026 против Франции, который состоится 5 сентября. Через четыре дня команда сыграет против Азербайджана.

Ребров пока не объявил о том, в каком формате сборная будет готовиться к старту отбора.

По теме:
ВИДЕО. 2:0 во Львове. Рух помог Динамо и забил в собственные ворота
Александрия планирует подписать игрока Динамо, который не нужен Шовковскому
Было ли нарушение? Судья не поставил пенальти в ворота Динамо после VAR
Динамо Киев Рух Львов Рух - Динамо сборная Украины по футболу Сергей Ребров фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Футбол | 07 августа 2025, 22:57 25
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК

Подопечные Ротаня уверенно контролировали игру и забили три безответных мяча

Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 08 августа 2025, 16:05 10
Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 8 августа и начнется в 18:00 по Киеву

Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Футбол | 08.08.2025, 03:24
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Другие виды | 07.08.2025, 20:16
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
«Увидим совсем другого Георгия». Федецкий дал совет Судакову
Футбол | 08.08.2025, 18:24
«Увидим совсем другого Георгия». Федецкий дал совет Судакову
«Увидим совсем другого Георгия». Федецкий дал совет Судакову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 1
Бокс
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
07.08.2025, 05:00 3
Футбол
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
06.08.2025, 19:57 1
Бокс
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 175
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем