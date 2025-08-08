8 августа в 15:30 с поединка между «Полтавой» и «Вересом» стартовал второй тур Украинской Премьер-лиги.

Футбольное противостояние принял стадион «Звезда» в городе Кропивницкий. Главный арбитр поединка – Денис Резников (Каменское).

Большую часть первого тайма счет оставался ничейным, однако на 34-й минуте «Полтава» открыла счет в матче. Автором первого забитого мяча стал защитник Олег Веремиенко.

ВИДЕО. Удачный подбор. Полтава открыла счет в матче с Вересом