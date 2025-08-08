Арда ТУРАН: «Шахтер играет в такой футбол, что стоит его смотреть»

Наставник Шахтера Арда Туран в комментарии для клубного канала оценил ничью 0:0 в матче квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса, где тренера больше всего возмутил момент с пенальти, который арбитр не назначил за фол против Эгиналду.

«Я уже говорил про судейство. Я недоволен этим моментом с Эгиналду. УЕФА нужно подумать над этим. У нас нет Эгиналду, Кевина, Крыськива, Траоре – ждем их всех. В воскресенье в УПЛ вы все увидите, увидите наш настрой. Команда будет бороться до конца».

«А на следующий матч с Панатинаикосом ждем болельщиков на стадионе. Мы играем в красивый футбол, на такой стоит прийти и посмотреть», – сказал Туран.