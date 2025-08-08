Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда ТУРАН: «Шахтер играет в такой футбол, что стоит его смотреть»
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 16:59 | Обновлено 08 августа 2025, 17:32
Арда ТУРАН: «Шахтер играет в такой футбол, что стоит его смотреть»

Наставник доволен игрой, но недоволен судейством

ФК Шахтар. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран в комментарии для клубного канала оценил ничью 0:0 в матче квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса, где тренера больше всего возмутил момент с пенальти, который арбитр не назначил за фол против Эгиналду.

«Я уже говорил про судейство. Я недоволен этим моментом с Эгиналду. УЕФА нужно подумать над этим. У нас нет Эгиналду, Кевина, Крыськива, Траоре – ждем их всех. В воскресенье в УПЛ вы все увидите, увидите наш настрой. Команда будет бороться до конца».

«А на следующий матч с Панатинаикосом ждем болельщиков на стадионе. Мы играем в красивый футбол, на такой стоит прийти и посмотреть», – сказал Туран.

По теме:
Стало известно, когда будет возобновлен матч между Полтавой и Вересом
Зриньски – Брейдаблик – 1:1. Два пенальти. Видео голов и обзор матча
Всем в укрытие. Матч между Полтавой и Вересом остановлен из-за тревоги
Панатинаикос Шахтер Донецк Панатинаикос - Шахтер Лига Европы Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
lgpaladin
хтось його вже навчив шаблонам шахтаря:
жалітися на судівство,
казати про видовищний футбол
-2
