Отдал два ассиста. Полесье назвало лучшего игрока в матче с Пакшем

7 августа житомирское «Полесье» провело первый поединок против венгерской команды «Пакш» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Матч прошел на арене «Татран» в словацком Прешове.

Украинский клуб не оставил шансов сопернику и разгромил «Пакш» со счетом 3:0.

После поединка болельщики «Полесья» путем голосования выбрали лучшего игрока матча. Наибольшее количество голосов от фанатов получил Борис Крушинский, который оформил две ассисты во встрече (70.4%). Именно Борис был признан «волком матча».

Вторую и третью позиции заняли авторы голов – Богдан Леднев (14.4%) и Александр Андриевский (6.5%).