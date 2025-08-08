Отдал два ассиста. Полесье назвало лучшего игрока в матче с Пакшем
Борис Крушинский получил наибольшее количество голосов от фанатов
7 августа житомирское «Полесье» провело первый поединок против венгерской команды «Пакш» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.
Матч прошел на арене «Татран» в словацком Прешове.
Украинский клуб не оставил шансов сопернику и разгромил «Пакш» со счетом 3:0.
После поединка болельщики «Полесья» путем голосования выбрали лучшего игрока матча. Наибольшее количество голосов от фанатов получил Борис Крушинский, который оформил две ассисты во встрече (70.4%). Именно Борис был признан «волком матча».
Вторую и третью позиции заняли авторы голов – Богдан Леднев (14.4%) и Александр Андриевский (6.5%).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первая часть дуэли оказалась заметно сложной для команды Турана
Специалист считает, что Андрей может быть основным в королевском клубе