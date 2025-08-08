Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Отдал два ассиста. Полесье назвало лучшего игрока в матче с Пакшем
Лига конференций
08 августа 2025, 13:22 | Обновлено 08 августа 2025, 13:58
Отдал два ассиста. Полесье назвало лучшего игрока в матче с Пакшем

Борис Крушинский получил наибольшее количество голосов от фанатов

ФК Полесье. Борис Крушинский

7 августа житомирское «Полесье» провело первый поединок против венгерской команды «Пакш» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Матч прошел на арене «Татран» в словацком Прешове.

Украинский клуб не оставил шансов сопернику и разгромил «Пакш» со счетом 3:0.

После поединка болельщики «Полесья» путем голосования выбрали лучшего игрока матча. Наибольшее количество голосов от фанатов получил Борис Крушинский, который оформил две ассисты во встрече (70.4%). Именно Борис был признан «волком матча».

Вторую и третью позиции заняли авторы голов – Богдан Леднев (14.4%) и Александр Андриевский (6.5%).

По теме:
Экс-форвард сборной Украины рассказал, за счет чего Полесье уничтожило Пакш
Защитник Полесья: «Пакш? Мы разобрали очень хорошего соперника»
Украинцы забили 50-й мяч в Лиге конференций
Пакш Полесье Житомир Лига конференций лучший игрок Борис Крушинский
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
