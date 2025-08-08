Защитник Полесья: «Пакш? Мы разобрали очень хорошего соперника»

Защитник житомирского «Полесья» Богдан Михайличенко поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над венгерской командой «Пакш» (3:0) в первом матче квалификации Лиги конференций.

«Мы провели очень хорошую игру, разобрали очень хорошего соперника. Хочу сказать большое спасибо тренерскому штабу, который нам подсказал, как правильно играть. Да, конечно, выигрывали 3:0 и уже думали играть по игре. Немножко было нервно в конце игры.

Мы знали, что это силовая команда, что будет очень много борьбы. Конечно, мы не могли выигрывать все верховые передачи. Поэтому, когда мы проигрывали, они подбирали мяч, и тогда были какие-то моменты», – сказал Богдан.

