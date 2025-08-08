Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати
WTA
Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати

Поединок 1/64 финала состоится 8 августа и начнется в 18:00 по Киеву

Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати
Коллаж Sport.ua

8 августа, в первом круге турнира в Цинциннати, свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 63) и Леолия Жанжан (WTA 95).

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

25-летнюю украинку можно считать неплохим середняком мирового тенниса. Стародубцева в этом сезоне смогла ворваться в топ-100, где пока уверенно держится. Сейчас Юлия занимает 63-ю строчку.

Юлия катастрофически играла на харде, если взять старт сезона, при этом хорошо себя проявила на грунте. Теннисистка неплохо сыграла на последнем престижном турнире в Монреале, где дошла до третьего круга. Украинка смогла пройти китаянку Ван Яфань – 6:7, 6:4, 6:4, разгромила польку Магдалену Френх – 6:1, 6:1. Оказать серьезное сопротивление сильной Таусон не удалось – 3:6, 0:6.

Стародубцева набрала неплохую форму, она способна показывать теннис солидного уровня.

Леолия Жанжан

Буквально через неделю француженка отпразднует свое тридцатилетие, хотя ее спортивная карьера не выглядит яркой. Этот сезон проходит неплохо для Жанжан, ведь она сумела подняться на 50 мест в рейтинге, что позволило пробиться в топ-100. Сейчас она идет на 95-й строчке.

Спортсменка в этом сезоне сыграла в парочке финалов турниров ITF, но постоянно проигрывала в битве за трофей. Француженка провела 27 матчей на харде в этом году, одержав 18 побед. В Цинциннати теннисистка начала с квалификации, где разобралась Керол Чжао – 6:1, 4:6, 6:3. Далее удалось обыграть швейцарку Ребеку Масарову – 6:3, 6:4.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой всего раз, матч состоялся в этом году, в финале квалификации в мексиканской Мериде, тогда француженка выиграла 6:1, 6:4.

Прогноз

В противостоянии примерно равных теннисисток, украинка считается небольшим фаворитом, с чем я согласен. Стародубцева наверняка настроена взять реванш за поражение в этом году, к тому же, украинка стала лучше играть на харде.

Жду от спортсменок интересного матча, возможно будет проведено даже три сета. Поставлю здесь на чистую победу украинской спортсменки. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.60.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
08.08.2025 -
18:00
Леолия Жанжан
Победа Стародубцевой 1.60
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
