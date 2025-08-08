ВИДЕО. Бетис и Комо устроили массовую драку во время товарищеского матча
Несмотря на инцидент, спарринг был доигран до конца
Во время товарищеского матча 6 августа между испанским «Бетисом» и итальянским «Комо» произошла массовая драка.
Встреча проводилась для предсезонной подготовки команд.
Перепалка возникла между Максимо Перроне из «Комо» и Пабло Форнальсом из «Бетиса».
Далее последовала потасовка, и на поле вспыхнула массовая стычка. Подопечные Мануэля Пеллегрини и Сеска Фабрегаса устроили драку.
Несмотря на инцидент, матч доиграли до конца. Победу в спарринге одержал «Комо» со счетом 3:2.
Товарищеский матч. 6 августа 2025. Кадис (Испания)
Бетис (Испания) – Комо (Италия) – 2:3
Голы: Иско, 55 (пен), Фирпо, 62 – Диао 4, Да Кунья 36, Азон 90+2
