ВИДЕО. Бетис и Комо устроили массовую драку во время товарищеского матча

Во время товарищеского матча 6 августа между испанским «Бетисом» и итальянским «Комо» произошла массовая драка.

Встреча проводилась для предсезонной подготовки команд.

Перепалка возникла между Максимо Перроне из «Комо» и Пабло Форнальсом из «Бетиса».

Далее последовала потасовка, и на поле вспыхнула массовая стычка. Подопечные Мануэля Пеллегрини и Сеска Фабрегаса устроили драку.

Несмотря на инцидент, матч доиграли до конца. Победу в спарринге одержал «Комо» со счетом 3:2.

Товарищеский матч. 6 августа 2025. Кадис (Испания)

Бетис (Испания) – Комо (Италия) – 2:3

Голы: Иско, 55 (пен), Фирпо, 62 – Диао 4, Да Кунья 36, Азон 90+2

