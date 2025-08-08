Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Бетис
06.08.2025 21:30 – FT 2 : 3
Комо
Испания
08 августа 2025, 05:09 | Обновлено 08 августа 2025, 07:06
ВИДЕО. Бетис и Комо устроили массовую драку во время товарищеского матча

Несмотря на инцидент, спарринг был доигран до конца

ВИДЕО. Бетис и Комо устроили массовую драку во время товарищеского матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время товарищеского матча 6 августа между испанским «Бетисом» и итальянским «Комо» произошла массовая драка.

Встреча проводилась для предсезонной подготовки команд.

Перепалка возникла между Максимо Перроне из «Комо» и Пабло Форнальсом из «Бетиса».

Далее последовала потасовка, и на поле вспыхнула массовая стычка. Подопечные Мануэля Пеллегрини и Сеска Фабрегаса устроили драку.

Несмотря на инцидент, матч доиграли до конца. Победу в спарринге одержал «Комо» со счетом 3:2.

Товарищеский матч. 6 августа 2025. Кадис (Испания)

Бетис (Испания) – Комо (Италия) – 2:3

Голы: Иско, 55 (пен), Фирпо, 62 – Диао 4, Да Кунья 36, Азон 90+2

