Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Защита как стена. Два украинца помогли Университате разгромно победить в ЛК
Защита как стена. Два украинца помогли Университате разгромно победить в ЛК

Румынская команда уверенно переиграла Спартак Трнава со счетом 3:0

ФК Университатя Крайова

7 августа состоялись первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Университатя Крайова и Спартак Трнава.

Поединок прошел на стадионе Ион Облеменко в Румынии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Стефан Байрам, Ассад Аль Хамлави и Карлос Мора. Гости доигрывали в меньшинстве после удаления Якубка Паура, который получил прямую красную карточку.

В составе Университати все 90 минут отыграли два украинца, которые помогли сохранить ворота сухими: голкипер Павел Исенко и центрбек Александр Романчук.

Ответная встреча между ФК Университатя и ФК Спартак Трнава запланирована на 14 число в городе Трнава, Словакия.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Викинга, либо против Истанбула Башакшехира.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Университатя Крайова (Румыния) – Спартак Трнава (Словакия) – 3:0

Голы: Байрам, 51, Аль Хамлави, 54, Мора, 80

Удаление: Паур, 87

Университатя Крайова Спартак Трнава Лига конференций удаление (красная карточка) Павел Исенко Александр Романчук (1999)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
