Защита как стена. Два украинца помогли Университате разгромно победить в ЛК
Румынская команда уверенно переиграла Спартак Трнава со счетом 3:0
7 августа состоялись первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Университатя Крайова и Спартак Трнава.
Поединок прошел на стадионе Ион Облеменко в Румынии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Голами отличились Стефан Байрам, Ассад Аль Хамлави и Карлос Мора. Гости доигрывали в меньшинстве после удаления Якубка Паура, который получил прямую красную карточку.
В составе Университати все 90 минут отыграли два украинца, которые помогли сохранить ворота сухими: голкипер Павел Исенко и центрбек Александр Романчук.
Ответная встреча между ФК Университатя и ФК Спартак Трнава запланирована на 14 число в городе Трнава, Словакия.
Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Викинга, либо против Истанбула Башакшехира.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3
Университатя Крайова (Румыния) – Спартак Трнава (Словакия) – 3:0
Голы: Байрам, 51, Аль Хамлави, 54, Мора, 80
Удаление: Паур, 87
