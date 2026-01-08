Арсенал является самой корректной командой в АПЛ, Челси – наиболее грязной

После 21-го тура АПЛ Челси закрепился на последнем месте таблицы Fair Play в сезоне 2025/26.

В последней игре против Фулгема синие заработали уже 5-е удаление в сезоне. Ни одна другая команда лиги не имеет более трех красных карточек.

Теперь в пассиве Челси 69 карточных очков, что на 10 больше, чем у Тоттенхэма Готспура, который находится на предпоследнем месте в таблице Fair Play.

Наиболее корректной командой АПЛ в сезоне на данный момент является Арсенал, который имеет 27 карточных очков (27 желтых, 0 красных). На втором месте находится Манчестер Юнайтед (29), на третьем – Лидс Юнайтед (31).

Таблица Fair Play АПЛ в сезоне 2025/26:

27 – Арсенал (27/0)

29 – Манчестер Юнайтед (26/1)

31 – Лидс Юнайтед (31/0)

34 – Манчестер Сити (34/0)

34 – Ливерпуль (34/0)

34 – Ноттингем Форест (34/0)

35 – Ньюкасл Юнайтед (27/2)

36 – Астон Вилла (31/1)

38 – Кристал Пэлас (38/0)

39 – Бернли (31/2)

40 – Вест Хэм Юнайтед (32/2)

41 – Брентфорд (41/0)

45 – Фулгем (45/0)

49 – Эвертон (36/3)

51 – Сандерленд (41/2)

54 – Вулверхэмптон (44/2)

55 – Брайтон (55/0)

56 – Борнмут (51/1)

59 – Тоттенхэм Хотспур (51/2)

69 – Челси (46/5)

В скобках – количество желтых/красных карточек в сезоне

Начисление очков: желтая карточка – 1, красная после двух желтых – 3, прямая красная – 5.

​​