  Арсенал является самой корректной командой в АПЛ, Челси – наиболее грязной
Англия
08 января 2026, 17:16
Арсенал является самой корректной командой в АПЛ, Челси – наиболее грязной

В пассиве синих уже 5 красных карточек с начала чемпионата

После 21-го тура АПЛ Челси закрепился на последнем месте таблицы Fair Play в сезоне 2025/26.

В последней игре против Фулгема синие заработали уже 5-е удаление в сезоне. Ни одна другая команда лиги не имеет более трех красных карточек.

Теперь в пассиве Челси 69 карточных очков, что на 10 больше, чем у Тоттенхэма Готспура, который находится на предпоследнем месте в таблице Fair Play.

Наиболее корректной командой АПЛ в сезоне на данный момент является Арсенал, который имеет 27 карточных очков (27 желтых, 0 красных). На втором месте находится Манчестер Юнайтед (29), на третьем – Лидс Юнайтед (31).

Таблица Fair Play АПЛ в сезоне 2025/26:

  • 27 – Арсенал (27/0)
  • 29 – Манчестер Юнайтед (26/1)
  • 31 – Лидс Юнайтед (31/0)
  • 34 – Манчестер Сити (34/0)
  • 34 – Ливерпуль (34/0)
  • 34 – Ноттингем Форест (34/0)
  • 35 – Ньюкасл Юнайтед (27/2)
  • 36 – Астон Вилла (31/1)
  • 38 – Кристал Пэлас (38/0)
  • 39 – Бернли (31/2)
  • 40 – Вест Хэм Юнайтед (32/2)
  • 41 – Брентфорд (41/0)
  • 45 – Фулгем (45/0)
  • 49 – Эвертон (36/3)
  • 51 – Сандерленд (41/2)
  • 54 – Вулверхэмптон (44/2)
  • 55 – Брайтон (55/0)
  • 56 – Борнмут (51/1)
  • 59 – Тоттенхэм Хотспур (51/2)
  • 69 – Челси (46/5)

В скобках – количество желтых/красных карточек в сезоне

Начисление очков: желтая карточка – 1, красная после двух желтых – 3, прямая красная – 5.

По теме:
Новый тренер Манчестер Юнайтед может заработать огромные деньги
Кристал Пэлас – Астон Вилла – 0:0. Печальные нули. Видеообзор матча
От Дина до Холанда. Кто были авторами юбилейных голов в АПЛ?
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика предупреждение (желтая карточка) удаление (красная карточка)
