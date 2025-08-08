Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран оценил игру Ризныка, который совершил 8 сейвов против Панатинаикоса
Лига Европы
08 августа 2025, 02:37 |
221
0

Туран оценил игру Ризныка, который совершил 8 сейвов против Панатинаикоса

Главный тренер Шахтера похвалил голкипера команды за уверенный матч Q3 Лиги Европы

08 августа 2025, 02:37 |
221
0
Туран оценил игру Ризныка, который совершил 8 сейвов против Панатинаикоса
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

7 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Поединок завершился со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи главный тренер горняков отдельно отметил игру голкипера Дмитрия Ризныка, который совершил восемь сейвов:

«Относительно Ризныка: он замечательный игрок, вратарь. К тому же очень хороший человек. Я не удивлен его игрой или сейвами. Он всегда там, где нужно. Надеюсь, во втором матче его участие будет нужно меньше.

Относительно Кевина: он обязательно вернется, но самое важное, чтобы он вернулся полностью здоровым. Для нас здоровье игроков на первом месте».

По теме:
Арда ТУРАН: «Я не собираюсь ничего менять в игре Шахтера»
Жуниор МОРАЕС: «Маленькие детали решат судьбу противостояния»
ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить
Арда Туран Панатинаикос Шахтер Донецк Панатинаикос - Шахтер Лига Европы Дмитрий Ризнык
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Другие виды | 07 августа 2025, 20:16 7
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр

Организаторы считали, что жакеты украинок напоминали национальный флаг

Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Футбол | 08 августа 2025, 02:45 0
Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК

Бельгийская команда одержала убедительную победу в третьем раунде отбора еврокубка

ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07.08.2025, 09:40
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Теннис | 07.08.2025, 04:05
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07.08.2025, 09:53
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 137
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем