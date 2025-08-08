Туран оценил игру Ризныка, который совершил 8 сейвов против Панатинаикоса

7 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Поединок завершился со счетом 0:0.

После завершения встречи главный тренер горняков отдельно отметил игру голкипера Дмитрия Ризныка, который совершил восемь сейвов:

«Относительно Ризныка: он замечательный игрок, вратарь. К тому же очень хороший человек. Я не удивлен его игрой или сейвами. Он всегда там, где нужно. Надеюсь, во втором матче его участие будет нужно меньше.

Относительно Кевина: он обязательно вернется, но самое важное, чтобы он вернулся полностью здоровым. Для нас здоровье игроков на первом месте».