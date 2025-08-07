Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок Барсы расторгнет контракт с клубом. Известно, где продолжит карьеру
Испания
07 августа 2025, 20:04
Иньиго Мартинес станет игроком «Аль-Насра»

Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Мартинес

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес станет игроком «Аль-Насра», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний футболист расторгнет контракт с испанским грандом и продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 1 год с возможностью продления на еще 1 сезон.

В прошедшем сезоне Иньиго Мартинес провел 46 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в который успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» близка к продаже важного игрока уже в ближайшие дни.

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
