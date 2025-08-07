Игрок Барсы расторгнет контракт с клубом. Известно, где продолжит карьеру
Иньиго Мартинес станет игроком «Аль-Насра»
Испанский защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес станет игроком «Аль-Насра», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 34-летний футболист расторгнет контракт с испанским грандом и продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 1 год с возможностью продления на еще 1 сезон.
В прошедшем сезоне Иньиго Мартинес провел 46 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в который успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» близка к продаже важного игрока уже в ближайшие дни.
🚨💣 BREAKING: Al Nassr agree deal to sign Iñigo Martínez, here we go! 🟡🔵— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025
Iñigo will terminate his contract at Barcelona with immediate effect and join Al Nassr as free agent.
Contract until June 2026 plus option for further season until June 2027. pic.twitter.com/uVxHwW7PSV
