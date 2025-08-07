Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мадридский Реал предложил английскому гранду неожиданный обмен игроками
Англия
07 августа 2025, 10:33
Мадридский Реал предложил английскому гранду неожиданный обмен игроками

Родриго может отправиться в Лондон, в этом случае Салиба покинет «Арсенал»

Мадридский Реал предложил английскому гранду неожиданный обмен игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Вингер мадридского «Реала» Родриго может покинуть Ла Лигу и продолжить карьеру в составе лондонского «Арсенала». Об этом сообщают испанские и британские журналисты.

Королевский клуб обратился к «канонирам» с неожиданным предложением – «сливочные» готовы отпустить бразильца в Лондон, а взамен планируют подписать защитника Вильяма Салиба.

Родриго недоволен своим положением в составе «Реала» и единственный чемпионат, который ему интересен – английский. В услугах Родриго, кроме «Арсенала», также заинтересованы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

«Канониры» не против усилить линию атаки и давно следят за вингером «сливочных», однако не готовы отдавать важного защитника. Более того, в Лондоне намерены предложить Вильяму новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

Все зависит от личного желания Салиба – француз не принял окончательного решения о том, в какой команде продолжит карьеру. Представитель Премьер-лиги надеется, что защитник останется в Лондоне.

Реал Мадрид Арсенал Лондон Родриго Гоес Вильям Салиба трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Football365
Комментарии
