Мадридский Реал предложил английскому гранду неожиданный обмен игроками

Вингер мадридского «Реала» Родриго может покинуть Ла Лигу и продолжить карьеру в составе лондонского «Арсенала». Об этом сообщают испанские и британские журналисты.

Королевский клуб обратился к «канонирам» с неожиданным предложением – «сливочные» готовы отпустить бразильца в Лондон, а взамен планируют подписать защитника Вильяма Салиба.

Родриго недоволен своим положением в составе «Реала» и единственный чемпионат, который ему интересен – английский. В услугах Родриго, кроме «Арсенала», также заинтересованы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

«Канониры» не против усилить линию атаки и давно следят за вингером «сливочных», однако не готовы отдавать важного защитника. Более того, в Лондоне намерены предложить Вильяму новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

Все зависит от личного желания Салиба – француз не принял окончательного решения о том, в какой команде продолжит карьеру. Представитель Премьер-лиги надеется, что защитник останется в Лондоне.