Арсенал предложил защитнику огромные деньги, чтобы тот не ушел в Реал

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба является приоритетным кандидатом на усиление для мадридского «Реала».

Испанский клуб намерен подписать 24-летнего футболиста либо во время нынешнего трансферного окна, либо через год. «Сливочные» готовы отдать за француза около 80 млн евро.

В то же время, руководство «канониров» знает об интересе со стороны мадридского клуба, но не планирует отпускать одного из своих лидеров. По информации источника, в Лондоне намерены сделать все возможное, чтобы продлить сотрудничество с защитником.

Накануне Вильям получил предложение подписать новый контракт и продлить сделку, действие которой истекает в июне 2027 года. «Арсенал» сообщил защитнику, что тот будет отыгрывать важнейшую роль в долгосрочной перспективе.

Кроме того, в новом контракте прописано существенное увеличение зарплаты и бонусов. Салиба пока не принял окончательное решение о том, где намерен продолжить карьеру.

В сезоне 2024/25 защитник провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил два гола. Ориентировочная стоимость Вильяма составляет 80 млн евро.