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  4. Арсенал предложил защитнику огромные деньги, чтобы тот не ушел в Реал
Англия
09 июля 2025, 11:47 |
688
1

Арсенал предложил защитнику огромные деньги, чтобы тот не ушел в Реал

«Канониры» предложили Вильяму Салиба новый контракт с улучшенными условиями

09 июля 2025, 11:47 |
688
1
Арсенал предложил защитнику огромные деньги, чтобы тот не ушел в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба является приоритетным кандидатом на усиление для мадридского «Реала».

Испанский клуб намерен подписать 24-летнего футболиста либо во время нынешнего трансферного окна, либо через год. «Сливочные» готовы отдать за француза около 80 млн евро.

В то же время, руководство «канониров» знает об интересе со стороны мадридского клуба, но не планирует отпускать одного из своих лидеров. По информации источника, в Лондоне намерены сделать все возможное, чтобы продлить сотрудничество с защитником.

Накануне Вильям получил предложение подписать новый контракт и продлить сделку, действие которой истекает в июне 2027 года. «Арсенал» сообщил защитнику, что тот будет отыгрывать важнейшую роль в долгосрочной перспективе.

Кроме того, в новом контракте прописано существенное увеличение зарплаты и бонусов. Салиба пока не принял окончательное решение о том, где намерен продолжить карьеру.

В сезоне 2024/25 защитник провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил два гола. Ориентировочная стоимость Вильяма составляет 80 млн евро.

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Арсенал Лондон Вильям Салиба Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник
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Комментарии 1
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saltim
Все хотят в Реал. От таких предложений очень трудно отказаться игроку любого клуба. Даже в нефутбольном США Реал умудрился собрать почти полные трибуны на каждом своем матче. Никакие английские клубы по популярности в мире и рядом не валяются. Поспорить может только Барселона пожалуй.
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