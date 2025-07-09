Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конец трансферной саги? Спортинг согласился продать Дьекереша в Англию
Англия
09 июля 2025, 09:38 | Обновлено 09 июля 2025, 10:17
545
0

Конец трансферной саги? Спортинг согласился продать Дьекереша в Англию

Лондонский «Арсенал» заплатит за шведа 70+10 млн евро

09 июля 2025, 09:38 | Обновлено 09 июля 2025, 10:17
545
0
Конец трансферной саги? Спортинг согласился продать Дьекереша в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш продолжит карьеру в чемпионате Англии.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», однако лиссабонский клуб постоянно отказывался отпускать своего лидера. По этой причине между португальской командой и шведом даже возник конфликт – Дьекереш отказался участвовать в тренировочных сборах.

Теперь, по информации британской прессы, «Спортинг» отказался от свой условий и больше не требует 100 млн евро. Представители клуба связались с лондонским «Арсеналом» и сообщили, что готовы отпустить футболиста за 70+10 млн евро.

Стоит отметить, что сам форвард решил отказать «красным дьяволам» и присоединиться к «канонирам» и Микелю Артета. Стороны провели успешные переговоры и попытаются в ближайшее время уладить все детали будущего соглашения.

Главный тренер «Арсенала» надеется подписать Дьекереша до начала тренировочных сборов, чтобы швед принял участие в товарищеских матчах. Контракт футболиста с клубом АПЛ будет рассчитан до лета 2030 года.

По теме:
Сын легендарного нападающего покинет Ювентус. Он уедет во Францию
Барселона заплатит 80 млн евро, чтобы вернуть своего бывшего футболиста
ФОТО. Футбольные гости. Два игрока Арсенала посетили матч Уимблдона
Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Микель Артета чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: The Guardian
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Футбол | 08 июля 2025, 13:19 2
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ

«Ужгород» может воспользоваться проблемами «Миная»

Новый этап жизни. Титулованный итальянец стал совладельцем клуба MLS
Футбол | 09 июля 2025, 09:44 0
Новый этап жизни. Титулованный итальянец стал совладельцем клуба MLS
Новый этап жизни. Титулованный итальянец стал совладельцем клуба MLS

Джорджо Кьеллини получил акции клуба «Лос-Анджелес»

Цыганков может покинуть Жирону. Известный клуб начал переговоры
Футбол | 09.07.2025, 07:38
Цыганков может покинуть Жирону. Известный клуб начал переговоры
Цыганков может покинуть Жирону. Известный клуб начал переговоры
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Теннис | 08.07.2025, 20:45
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Биатлон | 08.07.2025, 16:45
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал боксера, который сейчас способен победить Усика
Леннокс Льюис назвал боксера, который сейчас способен победить Усика
07.07.2025, 23:41 2
Бокс
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
07.07.2025, 21:32 5
Футбол
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Источник: будущее Забарного уже определено
Источник: будущее Забарного уже определено
07.07.2025, 21:52 4
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
07.07.2025, 08:26 1
Футбол
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
07.07.2025, 09:14 8
Бокс
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем