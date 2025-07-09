Конец трансферной саги? Спортинг согласился продать Дьекереша в Англию

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш продолжит карьеру в чемпионате Англии.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», однако лиссабонский клуб постоянно отказывался отпускать своего лидера. По этой причине между португальской командой и шведом даже возник конфликт – Дьекереш отказался участвовать в тренировочных сборах.

Теперь, по информации британской прессы, «Спортинг» отказался от свой условий и больше не требует 100 млн евро. Представители клуба связались с лондонским «Арсеналом» и сообщили, что готовы отпустить футболиста за 70+10 млн евро.

Стоит отметить, что сам форвард решил отказать «красным дьяволам» и присоединиться к «канонирам» и Микелю Артета. Стороны провели успешные переговоры и попытаются в ближайшее время уладить все детали будущего соглашения.

Главный тренер «Арсенала» надеется подписать Дьекереша до начала тренировочных сборов, чтобы швед принял участие в товарищеских матчах. Контракт футболиста с клубом АПЛ будет рассчитан до лета 2030 года.