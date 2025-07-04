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  4. Дьекереш отказался от безумных денег. Но все равно покинет Спортинг
Португалия
04 июля 2025, 19:43 |
1030
1

Дьекереш отказался от безумных денег. Но все равно покинет Спортинг

Шведский форвард не планирует играть в чемпионате Саудовской Аравии на данном этапе карьеры

04 июля 2025, 19:43 |
1030
1
Дьекереш отказался от безумных денег. Но все равно покинет Спортинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш отказался переходить в чемпионат Саудовской Аравии.

По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Аль-Хиляль» или «Аль-Кадисия», которые пытались заманить шведа безумными деньгами.

Дьекереш на данном этапе карьеры не собирается покидать Европу и планирует перебраться в чемпионат Англии. Форвард пока не определился с клубом, в котором продолжит свои выступления – выбирает между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

Единственная проблема, которая мешает переходу Дьекереша – решение «Спортинга», который не отпустит футболиста, если не получит 100 млн евро. Швед разгневан на португальский клуб, так как ранее договорился с командой о джентельменском соглашении, по условиям которого может уйти за 60 млн евро.

В сезоне 2024/25 Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость шведа составляет 75 млн евро.

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Mark4854590
Коли тебе хочуть європейські клуби,  їхати в Саудівську Аравію таке собі рішення. Ще встигне
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