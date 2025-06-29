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  4. В Спортинге дали комментарий по возможному трансферу Дьекереша
Португалия
29 июня 2025, 19:53 |
284
0

В Спортинге дали комментарий по возможному трансферу Дьекереша

Подписание шведского бомбардира обойдется дорого

29 июня 2025, 19:53 |
284
0
В Спортинге дали комментарий по возможному трансферу Дьекереша
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Спортивный директор лиссабонского «Спортинга» Фредерик Варандас прокомментировал возможный трансфер шведского нападающего Виктора Дьекереша:

«Я могу вам сказать, что Виктор (прим. – Дьекереш) не уйдет за 60 миллионов евро плюс 10 миллионов, он не уйдет, просто не уйдет».

В прошедшем сезоне Виктор Дьекереш провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 54 забитыми голами и 15 голевыми передачами. Веб-портал Transfermakrt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Спортинг» определился с заменой Дьекереша.

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Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш трансферы чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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