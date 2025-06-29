В Спортинге дали комментарий по возможному трансферу Дьекереша

Спортивный директор лиссабонского «Спортинга» Фредерик Варандас прокомментировал возможный трансфер шведского нападающего Виктора Дьекереша:

«Я могу вам сказать, что Виктор (прим. – Дьекереш) не уйдет за 60 миллионов евро плюс 10 миллионов, он не уйдет, просто не уйдет».

В прошедшем сезоне Виктор Дьекереш провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 54 забитыми голами и 15 голевыми передачами. Веб-портал Transfermakrt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Спортинг» определился с заменой Дьекереша.