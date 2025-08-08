Йожеф САБО: «Так и хочется спросить: а где же были наши? Как мальчишки»

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Соперником «бело-синих» стала кипрская команда «Пафос». Номинально домашний матч для нашей команды прошел в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Подопечные Шовковского проиграли 0:1.

Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал подопечных Александра Шовковского за этот матч.

– Что скажете об эпизоде, который произошел незадолго до финального свистка, когда игрок кипрской команды в своей штрафной площадке незаметно ударил головой в голову того же Ваната, и тот упал?

– Я его не видел, ведь в тот момент телевизор у меня был выключен. Сделал это за тридцать минут до окончания матча. И гол не видел, и все остальное. Я был на нервах и ничего не хотел. Ведь так невозможно – наши были очень плохие. Не просто плохие, а очень плохие. Как какие-то мальчишки.

Относительно игры в обороне киевлян. Если вы защищаетесь, то разберите игроков на своей половине поля. Надо играть «один на один», страховать друг друга. А что я увидел? Футболисты «Пафоса» свободно принимают мяч и так же свободно его передают. Так и хочется спросить: а где же были наши?