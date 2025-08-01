ЮКСА начала сезон с минимальной победы в матче с Подольем

В пятницу, 1 августа, стартовал чемпионат в Первой лиге. Открыл сезон матч ФК ЮКСА с хмельницким «Подольем».

К новому сезону ЮКСА готовилась под руководством нового тренера. В межсезонье команду возглавил Андерсон Рибейро. Матч с «Подольем» стал для специалиста первым официальным во главе команды.

Дебют оказался успешным. ЮКСА одержала победу над соперником. Единственный гол на 37-й минуте забил Парагвай (Пабло Кастро).

Первая лига. 1-й тур 1 августа. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – «Подолье» – 1:0

Гол: Парагвай, 37 (с пенальти)

Видеозапись матча