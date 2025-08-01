ЮКСА начала сезон с минимальной победы в матче с Подольем
Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный»
В пятницу, 1 августа, стартовал чемпионат в Первой лиге. Открыл сезон матч ФК ЮКСА с хмельницким «Подольем».
К новому сезону ЮКСА готовилась под руководством нового тренера. В межсезонье команду возглавил Андерсон Рибейро. Матч с «Подольем» стал для специалиста первым официальным во главе команды.
Дебют оказался успешным. ЮКСА одержала победу над соперником. Единственный гол на 37-й минуте забил Парагвай (Пабло Кастро).
Первая лига. 1-й тур 1 августа. Буча, стадион «Юбилейный»
ЮКСА – «Подолье» – 1:0
Гол: Парагвай, 37 (с пенальти)
Видеозапись матча
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