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Первая лига
ЮКСА
01.08.2025 12:00 – FT 1 : 0
Подолье
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Украина. Первая лига
01 августа 2025, 14:26 | Обновлено 01 августа 2025, 14:28
59
0

ЮКСА начала сезон с минимальной победы в матче с Подольем

Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный»

01 августа 2025, 14:26 | Обновлено 01 августа 2025, 14:28
59
0
ЮКСА начала сезон с минимальной победы в матче с Подольем
ФК ЮКСА

В пятницу, 1 августа, стартовал чемпионат в Первой лиге. Открыл сезон матч ФК ЮКСА с хмельницким «Подольем».

К новому сезону ЮКСА готовилась под руководством нового тренера. В межсезонье команду возглавил Андерсон Рибейро. Матч с «Подольем» стал для специалиста первым официальным во главе команды.

Дебют оказался успешным. ЮКСА одержала победу над соперником. Единственный гол на 37-й минуте забил Парагвай (Пабло Кастро).

Первая лига. 1-й тур 1 августа. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – «Подолье» – 1:0

Гол: Парагвай, 37 (с пенальти)

Видеозапись матча

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Кастро (ЮКСА).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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