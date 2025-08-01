01.08.2025 16:00 - : -
Украина. Первая лига01 августа 2025, 06:10 | Обновлено 01 августа 2025, 06:14
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Первая лига. Старт сезона, 1 августа. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 1 августа видеотрансляцию матчей 30-го тура
01 августа 2025, 06:10 | Обновлено 01 августа 2025, 06:14
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1 августа стартует сезон Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 1-й тур, 1 августа 2025
- 12:00. ЮКСА Тарасовка – Подолье Хмельницкий
- 14:00. Виктория Сумы – Прикарпатье Ивано-Франковск
- 16:00. Агробизнес Волочиск – Левый Берег Киев
16:00. Агробизнес Волочиск – Левый Берег Киев
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