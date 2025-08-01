Первая лига. Старт сезона, 1 августа. Смотреть онлайн. LIVE

1 августа стартует сезон Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

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Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 1-й тур, 1 августа 2025

12:00. ЮКСА Тарасовка – Подолье Хмельницкий

14:00. Виктория Сумы – Прикарпатье Ивано-Франковск

16:00. Агробизнес Волочиск – Левый Берег Киев

16:00. Агробизнес Волочиск – Левый Берег Киев