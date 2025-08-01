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Первая лига
Агробизнес
01.08.2025 16:00 - : -
Левый Берег
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Украина. Первая лига
01 августа 2025, 06:10 | Обновлено 01 августа 2025, 06:14
103
0

Первая лига. Старт сезона, 1 августа. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 1 августа видеотрансляцию матчей 30-го тура

01 августа 2025, 06:10 | Обновлено 01 августа 2025, 06:14
103
0
Первая лига. Старт сезона, 1 августа. Смотреть онлайн. LIVE
ПФЛ

1 августа стартует сезон Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 1-й тур, 1 августа 2025

  • 12:00. ЮКСА Тарасовка – Подолье Хмельницкий
  • 14:00. Виктория Сумы – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 16:00. Агробизнес Волочиск – Левый Берег Киев
📺 Видеотрансляция

16:00. Агробизнес Волочиск – Левый Берег Киев

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн ЮКСА Тарасовка Подолье Хмельницкий Виктория Сумы Прикарпатье Ивано-Франковск Агробизнес Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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