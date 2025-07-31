Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агробизнес – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Агробизнес
01.08.2025 16:00 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
31 июля 2025, 19:49 | Обновлено 31 июля 2025, 19:50
51
0

Агробизнес – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 1 августа в 16:00 по Киеву

31 июля 2025, 19:49 | Обновлено 31 июля 2025, 19:50
51
0
Агробизнес – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Агробизнес

В пятницу, 1 августа состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между волочиским «Агробизнесом» и киевским «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Агробизнес

В прошлом сезоне коллектив провел два чрезвычайно разных отрезка – в начале команда одержала 9 побед подряд и лидировала в турнирной таблице, но после этого смогла выиграть лишь 1 раз в 13 поединках чемпионата. Тем не менее, «Агробизнес» занял 5-е место, отстав от зоны переходных баллов всего на 2 балла. В Кубке Украины клуб вылетел после минимального поражения против «ФК Николаев» в 1/64 финала. Летом команду покинуло несколько резервистов.

Левый Берег

После неудачного сезона в УПЛ коллектив снова возвращается во вторую по силе лигу Украины. За 30 матчей чемпионата команда получила 26 баллов и заняла 14 место, из-за чего была вынуждена играть в матчах на вылет. Соперником киевлян стал харьковский «Металлист 1925», которому они дважды проиграли со счетом 1:0. Из кубка клуб вылетел от «Кудровки» на стадии 1/32 финала. Летом «Левый Берег» также ожидала смена тренера – вместо Виталия Первака на эту должность назначили менеджера юношеской команды Андрея Гаврюшова.

Личные встречи

За всю историю команды играли между собой всего дважды – в обоих матчах победил «Левый Берег» с общим счетом 5:0.

Интересные факты

  • «Левый Берег» забил всего 18 голов в прошлом сезоне УПЛ – самый плохой показатель чемпионата.
  • За 8 матчей чемпионской группы Первой лиги в прошлом сезоне «Агробизнес» получил всего 5 баллов.
  • В последних 10 официальных выездных играх «Левый Берег» одержал лишь 1 победу и 9 раз проиграл.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua
Агробизнес
1 августа 2025 -
16:00
Левый Берег
Тотал меньше 2.5 1.54 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ворскла подписала контракты с большой группой новичков
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший защитник Металлиста 1925 стал игроком клуба ЮКСА
NAVI – MongolZ. Прогноз и анонс на четвертьфинал IEM Cologne
Агробизнес Левый Берег Киев Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 31 июля 2025, 17:19 18
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Ответный поединок Q2 еврокубка состоится 31 июля в 19:00 по Киеву

Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Футбол | 31 июля 2025, 08:45 44
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники

4 августа состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации главного еврокубка

Удержать гандикап: Туран назвал состав Шахтера на второй матч с Бешикташем
Футбол | 31.07.2025, 19:45
Удержать гандикап: Туран назвал состав Шахтера на второй матч с Бешикташем
Удержать гандикап: Туран назвал состав Шахтера на второй матч с Бешикташем
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Футбол | 31.07.2025, 11:36
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Определен возможный соперник Шахтера в Q3 Лиги Европы 2025/26
Футбол | 30.07.2025, 23:10
Определен возможный соперник Шахтера в Q3 Лиги Европы 2025/26
Определен возможный соперник Шахтера в Q3 Лиги Европы 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
30.07.2025, 15:52
Биатлон
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
30.07.2025, 00:02
Бокс
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 41
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 5
Футбол
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 19
Футбол
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем