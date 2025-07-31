В пятницу, 1 августа состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между волочиским «Агробизнесом» и киевским «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Агробизнес

В прошлом сезоне коллектив провел два чрезвычайно разных отрезка – в начале команда одержала 9 побед подряд и лидировала в турнирной таблице, но после этого смогла выиграть лишь 1 раз в 13 поединках чемпионата. Тем не менее, «Агробизнес» занял 5-е место, отстав от зоны переходных баллов всего на 2 балла. В Кубке Украины клуб вылетел после минимального поражения против «ФК Николаев» в 1/64 финала. Летом команду покинуло несколько резервистов.

Левый Берег

После неудачного сезона в УПЛ коллектив снова возвращается во вторую по силе лигу Украины. За 30 матчей чемпионата команда получила 26 баллов и заняла 14 место, из-за чего была вынуждена играть в матчах на вылет. Соперником киевлян стал харьковский «Металлист 1925», которому они дважды проиграли со счетом 1:0. Из кубка клуб вылетел от «Кудровки» на стадии 1/32 финала. Летом «Левый Берег» также ожидала смена тренера – вместо Виталия Первака на эту должность назначили менеджера юношеской команды Андрея Гаврюшова.

Личные встречи

За всю историю команды играли между собой всего дважды – в обоих матчах победил «Левый Берег» с общим счетом 5:0.

Интересные факты

«Левый Берег» забил всего 18 голов в прошлом сезоне УПЛ – самый плохой показатель чемпионата.

За 8 матчей чемпионской группы Первой лиги в прошлом сезоне «Агробизнес» получил всего 5 баллов.

В последних 10 официальных выездных играх «Левый Берег» одержал лишь 1 победу и 9 раз проиграл.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.54.