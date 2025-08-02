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  4. ЮКСА – Подолье – 1:0. Пенальти паненкой. Видео гола и обзор матча
Украина. Первая лига
02 августа 2025, 14:04 | Обновлено 02 августа 2025, 14:05
111
0

ЮКСА – Подолье – 1:0. Пенальти паненкой. Видео гола и обзор матча

Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный»

02 августа 2025, 14:04 | Обновлено 02 августа 2025, 14:05
111
0
ЮКСА – Подолье – 1:0. Пенальти паненкой. Видео гола и обзор матча
ФК ЮКСА

В пятницу, 1 августа, стартовал чемпионат в Первой лиге. Открыл сезон матч ФК ЮКСА с хмельницким «Подольем».

К новому сезону ЮКСА готовилась под руководством нового тренера. В межсезонье команду возглавил Андерсон Рибейро. Матч с «Подольем» стал для специалиста первым официальным во главе команды.

Дебют оказался успешным. ЮКСА одержала победу над соперником со счетом 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил Парагвай (Пабло Кастро). Легионер ФК ЮКСА реализовал пенальти. Игрок мягко подсек мяч над голкипером. Такой удар называют «паненкой».

Первая лига. 1-й тур 1 августа. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – «Подолье» – 1:0

Гол: Парагвай, 37 (с пенальти)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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