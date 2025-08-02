ЮКСА – Подолье – 1:0. Пенальти паненкой. Видео гола и обзор матча
Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный»
В пятницу, 1 августа, стартовал чемпионат в Первой лиге. Открыл сезон матч ФК ЮКСА с хмельницким «Подольем».
К новому сезону ЮКСА готовилась под руководством нового тренера. В межсезонье команду возглавил Андерсон Рибейро. Матч с «Подольем» стал для специалиста первым официальным во главе команды.
Дебют оказался успешным. ЮКСА одержала победу над соперником со счетом 1:0.
Единственный гол на 37-й минуте забил Парагвай (Пабло Кастро). Легионер ФК ЮКСА реализовал пенальти. Игрок мягко подсек мяч над голкипером. Такой удар называют «паненкой».
Первая лига. 1-й тур 1 августа. Буча, стадион «Юбилейный»
ЮКСА – «Подолье» – 1:0
Гол: Парагвай, 37 (с пенальти)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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