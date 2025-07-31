В пятницу, 1 августа состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между тарасовской «ЮКСА» и хмельницким «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

ЮКСА

В прошлом сезоне Первой лиги коллективу удалось пробиться в чемпионскую группу, где он одержал 1 победу за 8 игр и занял 8 место таблицы. В Кубке Украины коллектив дошел до 1/8 финала, однако там потерпел поражение от «Александрии». Летом коллектив назначил нового тренера – Андерсона Рибейру, ранее работавшего ассистентом Александра Кучера в «Металлисте». Этот матч станет первым официальным для специалиста в его новой должности. Также летом коллектив покинули 8 футболистов, что может повлиять на его перспективы в сезоне.

Подолье

А вот хмельницкий коллектив в прошлом сезоне чуть не вылетел, заняв 15 место турнирной таблицы он был вынужден играть в переходных играх. Правда, со своим соперником «Колосом-2» «Подолье» разобралось довольно легко, победив с общим счетом 3:0. В Кубке Украины команда вылетела от «ЮКСА» на стадии 1/32 финала. Однако летом клуб был довольно активным на трансферном рынке и усилил практически все позиции, поэтому теперь от подопечных Сергея Ковальца ждут хотя бы борьбу за середину турнирной таблицы.

Личные встречи

Коллективы между собой встречались только раз, в игре 1/32 финала Кубка Украины в прошлом сезоне. Тогда минимальную победу одержали «крестоносцы».

Интересные факты

«ЮКСА» пропустила 35 голов в прошлом сезоне Первой лиги – это самый плохой показатель среди команд чемпионской группы.

В последних 10 официальных домашних играх «ЮКСА» не одержала ни одной победы (если не учитывать технический выигрыш против Феникса Мариуполя). За это время коллектив 4 раза сыграл вничью и проиграл в 5 играх.

В то же время «Подолье» уже имеет 7-матчевую беспроигрышную выездную серию. В этих поединках команда пять раз выиграла, а еще дважды сыграла вничью.

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