Товарищеские матчи30 июля 2025, 20:58 |
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ВИДЕО. Как Криштиану Роналду отлчиился голом в ворота Тулузы
Португальский форвард отличился забитым мячом в ворота французской команды
30 июля 2025, 20:58 |
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В среду, 30 июля, состоялся товарищеский матч между «Аль-Насром» и «Тулузой».
Встречу принимала ««Унтерсберг Арена» в австрийском городе Гредиг.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победу со счетом 2:1 добыл представитель Саудовской Аравии.
На 33-й минуте голом отличился португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
❗️ ВИДЕО. Как Криштиану Роналду отлчиился голом в ворота Тулузы
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