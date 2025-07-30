В среду, 30 июля, состоялся товарищеский матч между «Аль-Насром» и «Тулузой».

Встречу принимала ««Унтерсберг Арена» в австрийском городе Гредиг.

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Победу со счетом 2:1 добыл представитель Саудовской Аравии.

На 33-й минуте голом отличился португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

❗️ ВИДЕО. Как Криштиану Роналду отлчиился голом в ворота Тулузы