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Товарищеские матчи
Аль-Наср Эр-Рияд
30.07.2025 18:30 – FT 2 : 1
Тулуза
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Товарищеские матчи
30 июля 2025, 20:28 | Обновлено 30 июля 2025, 20:58
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Аль-Наср с голом Роналду одолел Тулузу в товарищеском матче

Легендарный португалец отличился очередным голом

30 июля 2025, 20:28 | Обновлено 30 июля 2025, 20:58
340
0
Аль-Наср с голом Роналду одолел Тулузу в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В среду, 30 июля, состоялся товарищеский матч между «Аль-Насром» и «Тулузой».

Встречу принимала ««Унтерсберг Арена» в австрийском городе Гредиг.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вперед первыми вышли номинальные гости, после чего забивал лишь представитель чемпионата Саудовской Аравии. 1 из мячей на свой счет записал легендарный португалец Криштиану Роналду.

Товарищеский матч

Аль-Наср – Тулуза – 2:1

Голы: Роналду, 33, Маран, 76 – Гбохо, 25

Фото матча:

Аль-Наср
Аль-Наср
Аль-Наср

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду товарищеские матчи Тулуза
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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