Аль-Наср с голом Роналду одолел Тулузу в товарищеском матче
Легендарный португалец отличился очередным голом
В среду, 30 июля, состоялся товарищеский матч между «Аль-Насром» и «Тулузой».
Встречу принимала ««Унтерсберг Арена» в австрийском городе Гредиг.
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Вперед первыми вышли номинальные гости, после чего забивал лишь представитель чемпионата Саудовской Аравии. 1 из мячей на свой счет записал легендарный португалец Криштиану Роналду.
Товарищеский матч
Аль-Наср – Тулуза – 2:1
Голы: Роналду, 33, Маран, 76 – Гбохо, 25
Фото матча:
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