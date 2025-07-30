Аль-Наср с голом Роналду одолел Тулузу в товарищеском матче

В среду, 30 июля, состоялся товарищеский матч между «Аль-Насром» и «Тулузой».

Встречу принимала ««Унтерсберг Арена» в австрийском городе Гредиг.

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Вперед первыми вышли номинальные гости, после чего забивал лишь представитель чемпионата Саудовской Аравии. 1 из мячей на свой счет записал легендарный португалец Криштиану Роналду.

Товарищеский матч

Аль-Наср – Тулуза – 2:1

Голы: Роналду, 33, Маран, 76 – Гбохо, 25

Фото матча:

Аль-Наср

Аль-Наср