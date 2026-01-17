Мілан идет на серии в 19 матчей без поражений в чемпионате Италии

Итальянский клуб Милан не терпит поражений в чемпионате Италии уже 19 матчей подряд.

Серия продолжается после минимального поражения от Кремонезе (1:2) в первом туре сезона.

Последний успех команды Массимилиано Аллегри состоялся в выездном матче против Комо. Россонери победили со счетом 3:1.

За эту серию Милан одержал 12 побед и 7 ничьих, набрав 43 очка в этих матчах чемпионата.

Текущая серия без поражений – самая продолжительная для Милана в Серии А с 2005 года, когда команда под руководством Карло Анчелотти продержалась 19 матчей без поражений в сезоне.

Эта серия помогает Милану сохранять 2-ю позицию в борьбе за Скудетто (43 очка), уступая лишь Интеру (46 очков) после 20 туров.

Серия Милана из 19 матчей без поражений в Серии А (12 побед и 7 ничьих).

Турнирная таблица