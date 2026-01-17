Мілан идет на серии в 19 матчей без поражений в чемпионате Италии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
17 января 2026, 06:43 | Обновлено 17 января 2026, 07:04
Команда Массимилиано Аллегри имеет 12 побед и 7 ничьих за этот период

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский клуб Милан не терпит поражений в чемпионате Италии уже 19 матчей подряд.

Серия продолжается после минимального поражения от Кремонезе (1:2) в первом туре сезона.

Последний успех команды Массимилиано Аллегри состоялся в выездном матче против Комо. Россонери победили со счетом 3:1.

За эту серию Милан одержал 12 побед и 7 ничьих, набрав 43 очка в этих матчах чемпионата.

Текущая серия без поражений – самая продолжительная для Милана в Серии А с 2005 года, когда команда под руководством Карло Анчелотти продержалась 19 матчей без поражений в сезоне.

Эта серия помогает Милану сохранять 2-ю позицию в борьбе за Скудетто (43 очка), уступая лишь Интеру (46 очков) после 20 туров.

Серия Милана из 19 матчей без поражений в Серии А (12 побед и 7 ничьих).

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 20 15 1 4 43 - 17 17.01.26 16:00 Удинезе - Интер Милан14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан 46
2 Милан 20 12 7 1 33 - 16 18.01.26 21:45 Милан - Лечче15.01.26 Комо 1:3 Милан11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан08.01.26 Милан 1:1 Дженоа02.01.26 Кальяри 0:1 Милан28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона 43
3 Наполи 20 12 4 4 30 - 17 17.01.26 19:00 Наполи - Сассуоло14.01.26 Наполи 0:0 Парма11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Лацио 0:2 Наполи28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи 40
4 Ювентус 20 11 6 3 32 - 16 17.01.26 21:45 Кальяри - Ювентус12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус20.12.25 Ювентус 2:1 Рома 39
5 Рома 20 13 0 7 24 - 12 18.01.26 19:00 Торино - Рома10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Аталанта 1:0 Рома29.12.25 Рома 3:1 Дженоа20.12.25 Ювентус 2:1 Рома 39
6 Комо 20 9 7 4 28 - 16 19.01.26 21:45 Лацио - Комо15.01.26 Комо 1:3 Милан10.01.26 Комо 1:1 Болонья06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Лечче 0:3 Комо 34
7 Аталанта 21 8 8 5 26 - 20 25.01.26 16:00 Аталанта - Парма16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта03.01.26 Аталанта 1:0 Рома28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан 32
8 Болонья 20 8 6 6 29 - 22 18.01.26 16:00 Болонья - Фиорентина15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья10.01.26 Комо 1:1 Болонья07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло 30
9 Лацио 20 7 7 6 21 - 16 19.01.26 21:45 Лацио - Комо11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Лацио 0:2 Наполи27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе 28
10 Удинезе 20 7 5 8 22 - 32 17.01.26 16:00 Удинезе - Интер Милан10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза07.01.26 Торино 1:2 Удинезе03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе 26
11 Сассуоло 20 6 5 9 23 - 27 17.01.26 19:00 Наполи - Сассуоло10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино 23
12 Торино 20 6 5 9 21 - 32 18.01.26 19:00 Торино - Рома10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Торино 1:2 Удинезе04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино 23
13 Кремонезе 20 5 7 8 20 - 28 19.01.26 19:30 Кремонезе - Эллас Верона12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе 22
14 Парма 20 5 7 8 14 - 22 18.01.26 13:30 Парма - Дженоа14.01.26 Наполи 0:0 Парма11.01.26 Лечче 1:2 Парма07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина 22
15 Дженоа 20 4 7 9 22 - 29 18.01.26 13:30 Парма - Дженоа12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Милан 1:1 Дженоа03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза29.12.25 Рома 3:1 Дженоа21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта 19
16 Кальяри 20 4 7 9 21 - 30 17.01.26 21:45 Кальяри - Ювентус12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри02.01.26 Кальяри 0:1 Милан27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза 19
17 Лечче 20 4 5 11 13 - 28 18.01.26 21:45 Милан - Лечче14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче11.01.26 Лечче 1:2 Парма06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Лечче 0:3 Комо 17
18 Фиорентина 20 2 8 10 21 - 31 18.01.26 16:00 Болонья - Фиорентина11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе 14
19 Пиза 21 1 11 9 16 - 31 23.01.26 21:45 Интер Милан - Пиза16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус 14
20 Эллас Верона 20 2 7 11 17 - 34 19.01.26 19:30 Кремонезе - Эллас Верона15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона 13
Полная таблица

По теме:
Дебют Распадори. Аталанта упустила победу над аутсайдером Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. Багатова не будет? Болонья приобрела защитника из Норвегии
Пиза – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
