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  4. Ровно 59 лет назад сборная Англии стала чемпионом мира
Чемпионат мира
30 июля 2025, 18:36 |
127
0

Ровно 59 лет назад сборная Англии стала чемпионом мира

Англичане обыграли в финале немцев со счетом 4:2

30 июля 2025, 18:36 |
127
0
Ровно 59 лет назад сборная Англии стала чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine

59 лет назад сборная Англии впервые в своей истории завоевала Кубок чемпионата мира.

30 июля 1966 года на стадионе «Уэмбли» состоялся финал чемпионата мира между сборными Англии и Германии. Матч завершился результативной победой англичан – 4:2. Джефф Херст в той встрече оформил хет-трик.

На пути к трофею англичане обыграли сборные Мексики (2:0), Франции (2:0), Аргентины (1:0), Португалии (2:1) и Германии (4:2). Единственную ничью Англия зафиксировала на групповом этапе – в матче против сборной Уругвая (0:0).

В финале на стадионе присутствовали примерно 93 000 зрителей, а около 400 миллионов человек смотрели матч по телевизору.

Этот титул остается единственным в активе англичан на международном уровне.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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