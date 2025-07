Ровно 59 лет назад сборная Англии стала чемпионом мира

59 лет назад сборная Англии впервые в своей истории завоевала Кубок чемпионата мира.

30 июля 1966 года на стадионе «Уэмбли» состоялся финал чемпионата мира между сборными Англии и Германии. Матч завершился результативной победой англичан – 4:2. Джефф Херст в той встрече оформил хет-трик.

На пути к трофею англичане обыграли сборные Мексики (2:0), Франции (2:0), Аргентины (1:0), Португалии (2:1) и Германии (4:2). Единственную ничью Англия зафиксировала на групповом этапе – в матче против сборной Уругвая (0:0).

В финале на стадионе присутствовали примерно 93 000 зрителей, а около 400 миллионов человек смотрели матч по телевизору.

Этот титул остается единственным в активе англичан на международном уровне.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✨ 59 years ago today, England won the FIFA World Cup! 🏆



This is still the only major international trophy England have ever won. pic.twitter.com/nvNiMgC0Sf