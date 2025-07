Известно, сыграет ли Димитров на US Open после жуткой травмы на Уимблдоне

34-летний болгарский теннисист Григор Димитров (АТР 20) пропустит Открытый чемпионат США 2025.

Об этом сообщило издание TennisKafe со ссылкой на менеджера Димитрова. Григор не сыграет на US Open из-за травмы грудной мышцы, которую он получил в матче 1/8 финала Уимблдона против Янника Синнера, когда вел 2:0 по сетам.

Ожидается, что Димитров вернется в Тур во время китайской серии турниров.

Григор впервые с 2011 года не сыграет на Grand Slam. Болгарин выступал на 58 слэмах подряд: с Australian Open 2011 до Уимблдона-2025.

Grigor Dimitrov won’t play the US Open — confirmed to Tenniskafe by his manager.

He’s still recovering from injury and hopes to return in China.

This ends the longest active streak of consecutive Grand Slam appearances: 58, from AO 2011 to Wimbledon 2025.