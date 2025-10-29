Димитров в Париже провел и выиграл первый матч с Уимблдона, а затем снялся

Именитый 34-летний болгарский теннисит Григор Димитров (АТР 38) снялся с турнира АТР 1000 в Париже (Франция).

Во втором раунде болгарин должен был сыграть против «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 13), однако Димитров отказался от поединка. Точная причина, почему Григор не продолжит борьбу на Мастерсе, пока что неизвестна.

27 октября Димитров выиграл у француза Джованни Мпеши Перрикара (АТР 56) в матче 1/32 финала со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Для Григора это был первый поединок с 7 июля – тогда болгарин был вынужден сняться со встречи 1/8 финала Уимблдона против Янника Синнера, в котором он вел 2:0 по сетам. В третьей партии Димитров надорвал грудную мышцу во время подачи.

Димитров без борьбы пропустил Медведева в третий раунд, в котором тот поборется либо против Лоренцо Музетти, либо против Лоренцо Сонего.

28 числа Григор также сыграл в парном разряде Парижа вместе с Николя Маю. Болгарско-французский дуэт уступил тандему Уго Нис (Монако) / Эдуар Роже-Васслен (Франция) в матче первого круга в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, [4:10].