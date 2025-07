Синнер досрочно вышел в четвертьфинал Уимблдона. Димитров вел 2:0 по сетам!

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертом раунде итальянец вышел на корт против представителя Болгарии Григора Димитрова (АТР 21). Болгарин выиграл первые два сета, а в третьей партии при счете 2:2 отказался продолжать борьбу из-за травмы.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Григор Димитров (Болгария) [19] – 3:6, 5:7, 2:2, RET., Димитров

В четвертом гейме Димитров оформил эйс на геймболе и свалился на корт. Григор не сумел продолжать играть из-за травмы грудной мышцы и в слезах снялся с матча. Димитров даже не мог пожать руку и собрать свои вещи.

У Янника по ходу поединка также были проблемы. В середине второго сета итальянец неудачно упал на газон и повредил правый локоть, Синнер вызывал врача.

Следующим соперником Синнера будет 10-й сеяный Бен Шелтон, который в своем матче четвертого круга одолел Лоренцо Сонего.

Янник в четвертый раз в карьере добрался до стадии 1/4 финала на травяном мейджоре в Лондоне и в 12-й раз на турнирах Grand Slam.

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2