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Уимблдон
07 июля 2025, 20:57 | Обновлено 07 июля 2025, 21:03
217
0

Ждем US Open. Криптонит Сонего: Шелтон вышел в четвертьфинал Уимблдона

Бен одолел Лоренцо в четвертом раунде мейджора в Лондоне в четырех сетах

07 июля 2025, 20:57 | Обновлено 07 июля 2025, 21:03
217
0
Ждем US Open. Криптонит Сонего: Шелтон вышел в четвертьфинал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Американский теннисист Бен Шелтон (АТР 10) пробился в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертом раунде американец в четырех сетах сломил сопротивление представителя Италии Лоренцо Сонего (АТР 47) за 3 часа и 8 минут.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Бен Шелтон (США) [10] – Лоренцо Сонего (Италия) – 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), 7:5

Это была пятая встреча соперников. Шелтон одержал четвертую победу, в частости третью в 2025 году. В этом сезоне Шелтон и Сонего пересекались только на мейджорах: на Australian Open Бен одолел Лоренцо в четвертьфинале, а на Ролан Гаррос – в первом раунде. Последним слэмом в году будет US Open...

Бен на Уимблдоне-2025, помимо Сонего, также прошел Алекса Болта, Ринки Хидзикату и Мартона Фучовича. Сонего – первый, кто сумел взять хоты бы сет у Шелтона на этих соревнованиях.

Следующим оппонентом Бена будет победитель противостояния Янник Синнер – Григор Димитров.

Шелтон в четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam и впервые на Уимблдоне.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бен Шелтон Лоренцо Сонего Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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