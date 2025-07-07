Ждем US Open. Криптонит Сонего: Шелтон вышел в четвертьфинал Уимблдона
Бен одолел Лоренцо в четвертом раунде мейджора в Лондоне в четырех сетах
Американский теннисист Бен Шелтон (АТР 10) пробился в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025.
В четвертом раунде американец в четырех сетах сломил сопротивление представителя Италии Лоренцо Сонего (АТР 47) за 3 часа и 8 минут.
Уимблдон-2025. 1/8 финала
Бен Шелтон (США) [10] – Лоренцо Сонего (Италия) – 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), 7:5
Это была пятая встреча соперников. Шелтон одержал четвертую победу, в частости третью в 2025 году. В этом сезоне Шелтон и Сонего пересекались только на мейджорах: на Australian Open Бен одолел Лоренцо в четвертьфинале, а на Ролан Гаррос – в первом раунде. Последним слэмом в году будет US Open...
Бен на Уимблдоне-2025, помимо Сонего, также прошел Алекса Болта, Ринки Хидзикату и Мартона Фучовича. Сонего – первый, кто сумел взять хоты бы сет у Шелтона на этих соревнованиях.
Следующим оппонентом Бена будет победитель противостояния Янник Синнер – Григор Димитров.
Шелтон в четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam и впервые на Уимблдоне.
THE SHELTON SCREAM RETURNS 📣— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025
No.10 seed Ben Shelton recovers from going a set down against Lorenzo Sonego to win 3-6, 6-1, 7-6(1), 7-5 and reach his first #Wimbledon quarter-finals ➡️ pic.twitter.com/WOMG4htz52
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